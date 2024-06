‘Élite’, punt final

Després de mesos de dubtes i incertesa sobre el futur de la sèrie, Netflix acaba de confirmar la data d’estrena de la que serà la vuitena i última temporada d’Élite, una de les seves ficcions més exitoses. Aquest darrer lliurament, que estarà format per vuit episodis, arribarà a la plataforma el 26 de juliol.

En aquesta ocasió, la trama girarà entorn de l’arribada a Las Encinas dels germans Emilia i Héctor Krawietz, líders de l’associació d’antics alumnes de l’institut. La seva irrupció al centre farà tremolar els fonaments d’un col·legi que, una temporada més, serà testimoni de molts secrets i esdeveniments que marcaran un abans i un després en la vida dels alumnes.

Influents, poderosos, corruptes i corruptors, els Krawietz sembraran el caos arreu on vagin. Tal com ha anticipat Netflix i com es pot veure en l’avançament que s’ha publicat, els dos germans destrossaran les vides de tothom que caigui a les seves xarxes. Només el personatge d’Omar serà capaç de plantar-los cara i estarà disposat a qualsevol cosa per veure’ls caure.

La vuitena temporada està creada per Carlos Montero i Jaime Vaca i protagonitzada per Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Fernando Lindez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes i Maribel Verdú. A ells cal sumar-hi la incorporació d’Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino o Mario Ermito, entre d’altres.

En l’actualitat, pràcticament tots els alumnes són nous personatges que s’han incorporat a la sèrie en les últimes temporades. No obstant això, sembla que els creadors han tornat a apostar per rescatar alguns dels protagonistes de les primeres entregues. Durant la setena temporada ho van fer amb Omar, que va reincorporar-se a la sèrie per rememorar alguns fantasmes del passat.