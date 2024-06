Spin-off recuperat

Bones notícies per als seguidors de l’univers de Game of Thrones. En coincidència amb l’estrena de la temporada 2 de La casa del dragón, que arriba avui a Max, George R.R. Martin ha anunciat que un altre dels spin-off que en un principi van ser rebutjats, 10.000 Ships, sí que seguirà endavant amb un nou equip.

L’escriptor i creador de la saga literària ha aconseguit recuperar una de les preqüeles que es van anunciar el 2021, i que va ser descartada per HBO poc després. Es tracta de la història centrada en la princesa Nymeria i en els Rhoynar, i que comptarà amb la guanyadora del Pulitzer Eboni Booth com a guionista.

La trama de 10.000 Ships estarà ambientada mil anys abans dels esdeveniments de la sèrie original, i relatarà la història d’aquesta princesa avantpassada de la casa Martell i fundadora del regne de Dorne. També se centrarà en els Rhoynar, que sobreviuen després de patir una devastadora derrota davant Valyria i els seus dracs.

Abans que HBO cancel·lés el projecte inicial ara fa tres anys, el guionista i productor Brian Helgeland havia estat treballant en la preqüela. En una entrevista va explicar que van rebutjar la idea perquè el període temporal estava “massa allunyat dels pilars de l’original”. Ara el projecte es reprèn, encara que es desconeix de la mà de quin servei de streaming.

El projecte de 10.000 Ships es remunta a l’encàrrec que va fer HBO de crear diferents sèries per succeir el fenomen de Game of Thrones. De totes les que es van anunciar, han estat diverses les que no han tirat endavant, per exemple l’spin-off de Jon Snow o la preqüela liderada per Naomi Watts. Sí que segueixen endavant La casa del dragón, la preqüela A Knight of the Seven Kingdoms –que ja té protagonistes–, una altra preqüela centrada en Aegon Targaryen –que està en fase preliminar–, i diversos spin-offs animats.