Aries

En aquest moment estaràs llest per alliberar alguna cosa. Amb l'energia actual en funcionament, estaràs ansiós per iniciar alguna cosa nova. Potser et mudis a una nova localitat. Estaràs feliç de fer aquest canvi. O potser finalitzis amb una relació. Serà un desafiament. No obstant això, estàs en un període de creixement accelerat i no desitjaràs que res a la teva vida t'aturi.

Taure

Avui desitjaràs afecte i descans. L'alineació astral us incentivarà a recostar-vos i fer un balanç de la vostra vida. Potser has estat treballant molt dur darrerament. Podria ser el moment d'apagar el telèfon o deixar-lo en silenci i agafar-te el dia lliure. Fes les coses que t'agraden. No et pressionis a fer feines en aquest moment. El teu esperit necessita recarregar-se.

Bessons

Tractaràs de canviar el món al teu voltant, però els altres no compartiran la teva passió. La configuració planetària us inspirarà a expressar el vostre punt de vista. El teu sentit de l'ètica tindrà un paper important quan donis la teva opinió sobre un tema important. La teva inspiració podrà ser del tipus polític, amb desitjos de fer alguns canvis socials.

Cranc

Et trobaràs treballant amb diferents grups de persones. La influència de l'alineació planetària remourà algunes situacions desafiadores dels grups. T'hauràs d'asseure en una reunió de directori on es faran informes. Hi haurà alguns sentiments de disconformitat al personal. Fes el millor que puguis per mantenir neutral.

Lleó

Hi ha una petita possibilitat que et sentis una mica tímid/a aquest dia. Estaràs en la teva manera d'hermetisme en què només vols estar en solitud. De vegades t'agrada retirar-te i concentrar-te en la teva feina. Sota la influència planetària actual, et sentiràs una mica aclaparat/da per l'energia dels altres.

Verge

Serà un bon dia per trobar una millor manera de manejar el teu equip. Potser descobriu un nou horari per als empleats o una manera nova de delegar tasques. Desitjaràs manejar el teu grup com si fos una màquina ben oliada. Si no ets en cap, també pots prendre la iniciativa i fer alguns canvis.

Balança

Amb aquesta alineació planetària, els temes relacionats amb els parents estaran a la teva ment. Seria ideal que compartissis una mica del teu temps amb els teus pares. O simplement trucaràs als teus amics i parlaràs amb ells si no els has vist darrerament. Si ets pare, pensa en maneres de millorar la teva relació amb els teus fills.

Escorpí

Pensaràs en expandir casa teva d'alguna manera amb aquesta energia astral funcionant. Els temes domèstics seran causa de canvis. Potser decidiràs mudar-te amb la teva parella. Tots dos es poden posar a buscar una casa o departament. O potser pensis a començar amb una família amb el teu amoret.

Sagitari

Avui, potser l'empresa per a la qual treballes experimenti canvis de personal. Si ets un cap o gerent, pensaràs a prendre o acomiadar algú. Si ets un empleat, veuràs alguns canvis dins del teu equip. Hi haurà algunes persones que aniran o seran promocionades a una altra posició. Intenta mantenir-te serè amb els canvis..

Capricorn

Decidiràs planificar una sortida familiar atesa l'orientació d'aquest dia. Desitjaràs alliberar les pressions i compartir temps amb els teus éssers estimats. També necessites relaxar-te i recarregar les bateries. Potser surts a algun parc de diversions. O potser et decideixis per una cosa més simple, com una pel·lícula o una pizzeria.

Aquari

Avui sentiràs un conflicte entre el teu ésser interior i el teu ésser exterior. L'alineació planetària us incentivarà a equilibrar aquestes dues oposicions. Si sents alguna cosa a l'interior però presentes un exterior molt diferent, això esdevindrà estrès. Avui vols intentar expressar els teus sentiments.

Peixos

Amb la configuració planetària d'avui et sentiràs com si netegessis el desordre de casa teva. Estaràs preparat per lluitar contra la pols i les teranyines. Et sentiràs millor si pots controlar el lloc on vius. Dona la roba viatja a una institució per a la caritat. Lliura el menjar enllaunat a la teva església local.