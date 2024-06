Torna ‘Ted Lasso’?

Els aficionats de l’AFC Richmond i del seu entrenador Ted Lasso estan d’enhorabona. Quan es compleix un any del seu aparent adeu –amb el final de la tercera temporada–, a Apple TV+, la plataforma de pagament ha mostrat interès per recuperar la que fins a la data ha estat la seva sèrie més aclamada tant pel públic com per la crítica.

Així ho ha revelat Channing Dungey, presidenta i directora executiva de Warner Bros Television Group, en una entrevista amb Deadline en la qual ha deixat entreveure que la ficció protagonitzada per Jason Sudeikis podria tenir una quarta temporada o un spin-off amb algun dels seus personatges.

“Hem tingut converses. Crec que Sudeikis està obert a la idea, però també vol tenir la idea correcta, la qual cosa li agraeixo”, assegura la directiva. “Nosaltres, a Warner Bros ho agraïm, i a Apple també ho agraeixen, perquè aquest és el tipus de sèrie del qual no es poden fer més capítols simplement per fer-ne més. Si volem fer-ne més és perquè realment hi ha alguna cosa a dir, una història que vols explicar”, afegeix.

Abans de l’estrena de la tercera temporada, els responsables i protagonistes de Ted Lasso ja van deixar clar que estava concebuda com el desenllaç definitiu de la història que es pretenia relatar quan el projecte es va posar en marxa. No obstant això, el clam popular per donar continuïtat a la sèrie –una de les més vistes de 2023 després d’endur-se dos Emmys consecutius–, han fet que Apple es replantegi el seu futur, que sempre va estar obert.

En tot cas, tant el showrunner Declan Lowney com el mateix Sudeikis han volgut deixat clar que encara podrien passar dos o tres anys perquè qualsevol de les opcions que hi ha en l’aire es faci realitat.