Max arriba a Prime

Els continguts de la plataforma Max acaben d’integrar-se a Amazon Prime Video. Des d’aquesta setmana, el nou servei d’streaming de Warner Bros. Discovery està accessible en el catàleg de canals que conformen Prime Video Channels. També és possible contractar la part complementària de retransmissions esportives.

Max s’uneix d’aquesta manera a una àmplia llista de canals disponibles a la plataforma audiovisual d’Amazon, en la qual es trobaven ja altres serveis com Atresplayer, DAZN, LaLiga SmartBank, Flixolé, AMC+, MGM+, Acontra+ (on es pot veure la quarta temporada de The Chosen) i Planet Horror, entre d’altres. L’acord és similar al que ja estava vigent amb Movistar Plus+, els abonats del qual també poden accedir al contingut de Max a través del seu servidor.

Els abonats de Prime poden subscriure’s a Max per 9,99 euros al mes, amb el gran reclam de la segona temporada de La casa del dragón, que arriba a la plataforma dilluns vinent. A més, els subscriptors poden sumar títols com The Last of Us, The White Lotus i Euphoria, o pel·lícules de Warner Bros com Dune, Barbie i Wonka. A tot això se sumarà més endavant la sèrie original Cuando nadie nos ve, dirigida per Enrique Urbizu, o el retorn de Pekín Express en una edició amb famosos presentada per Miguel Ángel Muñoz.

Els clients de Prime subscrits a Max podran unir-se a la subscripció complementària d’esports i gaudir dels principals esdeveniments esportius en directe. Aquest plus té un preu de cinc euros addicionals al mes, i inclou els principals esports internacionals i europeus, com l’Open d’Austràlia, les grans cites del ciclisme, les 24 Hores de Le Mans o el campionat d’arts marcials mixtes, a més dels Jocs Olímpics de París.

Els usuaris de Prime poden subscriure’s a qualsevol canal i cancel·lar-lo quan ho desitgin.