Aries

La qüestió de poder és un tema clau per a tu, i l'alineació planetària farà que el tema aflori. Què fas amb el poder de què disposes? Com es manifesta el teu poder a la teva professió? El fas servir exclusivament en benefici propi, o l'estenes al teu voltant? Avui t'hauràs de fer aquestes preguntes, i pensar en el poder que obtens del teu coneixement del món que t'envolta.

Taure

Avui treballaràs sobre l'opinió que tens de les teves pròpies habilitats personals. La influència dels planetes avui sembla estar apuntant a àrees que tenen a veure amb el poder que tens al teu interior. Ets capaç de fer-te valer tot el que volguessis a la teva feina? Realment tens una seguretat total al teu geni personal? Pensa-ho!

Bessons

Gaudiràs de xerrar amb els altres al llarg del dia. La configuració celestial augmentarà la necessitat de ser social. Potser no tingues ganes de treballar. En canvi, estaràs més concentrat/da en la diversió. Potser et reuneixes amb un grup d'amics per esmorzar. O et divertiràs en una festa especial més tard.

Cranc

Potser estigues d'humor per a un viatge. L'alineació planetària us anima a visitar nous escenaris. Gaudireu d'unes llargues vacances en un lloc exòtic. O potser et diverteixis simplement sortint a passar el dia a algun lloc. Buscaràs inspiració i varietat. Potser vols visitar un parc, un poble proper o un sector sofisticat de la teva ciutat.

Lleó

Has de prestar atenció a les primeres impressions. L'alineació planetària indica que hi podria haver situacions laborals estranyes a la porta. Potser un client comercial no és honest amb un negoci. O potser un company de feina està sent competitiu. Avui podràs percebre les veritables motivacions de les persones.

Verge

Estaràs concentrat/da en assumptes pràctics. Amb l'aspecte en joc, descobriràs que necessites equilibrar comptes. O potser descobreixis que necessites realitzar alguns arranjaments a casa teva. Pren-te el temps per prestar atenció a aquests petits detalls al llarg del dia. Et sentiràs bé en solucionar coses que afecten el teu entorn immediat.

Balança

Et veuràs forçat/da a treure el cap dels núvols avui. El cel et farà realitzar un tipus de revisió de la realitat en les teves relacions i la teva carrera. Estàs completament segur/a que alguna de les persones que has conegut recentment, i que la feina que has estat fent són realment bones influències per a tu com a persona?.

Escorpí

Ets molt directe per fer les coses, més que res perquè no pots suportar passar ni un segon en dubtes. Avui la posició dels planetes accentuaran tots els aspectes preocupants de totes les preguntes sense respostes que tens a la vida en aquest moment. Sentiràs desitjos de fer alguna cosa, encara més ràpid que de costum.

Sagitari

Avui sentiràs la teva part més sensible a la superfície. Donada la configuració celestial i el teu signe solar, els planetes probablement t'estiguin dient que et protegeixis de la tensió violenta que hi ha a l'aire, ja sigui a la teva vida professional com a personal. Podries estar aprenent a no dir “si” automàticament a tot el que et demanin.

Capricorn

Aquest probablement sigui un bon moment per pensar en les teves ambicions a la vida. Sigui el que sigui que facis per guanyar-te la vida, probablement tinguis fites pel que fa al teu creixement personal i professional. Quines són les motivacions reals que s'amaguen darrere les teves ambicions professionals?.

Aquari

Avui hi haurà molta tensió emocional a l'aire. Ja sigui que estiguis a casa teva oa la feina, et perseguiran vells problemes, i això no és justament el que tenies al cap per avui! Podria ser el moment ideal per xerrar les coses amb claredat, i treure del teu pit les coses que encara t'estan molestant i les que molesten altres persones.

Peixos

L'atmosfera d'avui pot fer que entris en contacte amb tu mateix/a i et concentris en les teves emocions, cosa que generalment no t'agrada fer. No necessitaràs fer gaire per entusiasmar els teus companys de feina. Tindràs tot el que necessites per tenir tothom al palmell de la mà. Tampoc no hi ha necessitat de fer que la situació es vegi més seriosa del que és.