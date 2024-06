Futur (menys) incert

HBO ha aportat una mica de llum respecte al futur d’Euphoria, després de desbaratar-se els plans inicials per a la tercera temporada. El març passat va transcendir que la cadena havia decidit suspendre temporalment la producció de la sèrie, deixant lliures els actors per acceptar altres projectes.

No van trigar a conèixer-se alguns desacords per l’evolució de les trames, que van fer que la ficció quedés en un punt incert de cara al futur. S’apuntava aleshores a un interès de Sam Levinson, el creador, per deixar la dinàmica de l’institut i abordar noves temàtiques, i fins i tot apostar per un tractament més propi de cinema negre, amb Rue (Zendaya) reconvertida en detectiu privat.

Del futur de la sèrie n’ha parlat ara el president d’HBO, Casey Bloys, que ha confirmat a Variety que el pla és que la tercera temporada arribi en algun moment del 2025, i que ho faci amb un salt temporal que situï les trames fora de l’East Highland. A més, el directiu afirma que la sèrie mantindrà l’elenc quan torni.

Aquest repartiment principal estava format en la segona temporada per Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid i Austin Abrams. Ferreira va anunciar que no continuaria a la sèrie per diferències creatives; Cloud, a més, va morir l’estiu passat. Quant a la resta, queda per veure si es mantindrà el gros de la llista.

En tot cas, sembla clar que la feina ja s’ha reprès. “Una de les qüestions que Sam tenia clares era que no volia tornar a situar la història en un institut. Quan va decidir treure la trama d’allà, va haver-hi molt d’estira-i-arronsa sobre on ambientar-la i quant de temps avançar cap al futur”, ha dit Bloys, que ha afegit que Levinson ja ha trobat un plantejament “que el té emocionat”.