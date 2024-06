Adeu a ‘Tokyo Vice’

La plataforma Max ha decidit no seguir endavant amb Tokyo Vice i ha cancel·lat la sèrie protagonitzada per Ansel Elgort després de l’estrena de tot just dues temporades. És cert que la producció tenia molt bones crítiques i que la segona entrega havia aconseguit valoracions fins i tot millors que la primera, però no hauria acabat de tenir audiència.

Durant un acte celebrat a Los Angeles el cap de setmana passat, un portaveu de Max no va dubtar a lloar la sèrie creada per J. T. Rogers, assegurant que “la cura i la creativitat d’un repartiment i un equip d’enorme talent brillen en cada fotograma de la sèrie, des del material tan ben escrit fins a les escenes magníficament filmades i les genials interpretacions. Donem les gràcies a tot l’equip per la seva col·laboració en aquest thriller noir modern i totalment únic”.

Per part seva, Rogers i el director Alan Poul van donar les gràcies a Max per concedir-los la sèrie, i per donar-los l’oportunitat d’incloure diversos cliffhangers per poder tancar la primera temporada i per permetre’ls gravar dos episodis addicionals del segon lliurament per posar el punt final a la història on el seu creador tenia pensat. Tot plegat fa pensar que va haver-hi algun tipus d’acord per no deixar la trama penjada.

Malgrat tot, això no suposa que Tokyo Vice estigués pensada per tenir tan sols dues temporades, ja que els showrunners també han afirmat que “hi ha més història que explicar. Per descomptat, ja veurem el que ens ofereix el futur, però estem molt agraïts d’haver pogut compartir aquest relat amb Max fins ara”.

La producció es basa en les memòries del periodista, escriptor i bloguer estatunidenc Jake Adelstein, que es va convertir en el primer redactor no japonès del diari Yomiuri Shimbun a Urawa (Saitama). Durant els 12 anys que va estar al mitjà va aconseguir fer importants contactes dins la policia, però també a la yakuza.