PROPOSTA DEL DIA

‘DE L’EMOCIÓ A LA PARAULA’

Taller d’escriptura creativa amb Elena Aranda. En aquesta ocasió els inscrits coneixeran la manera d’expressar emocions a través de la creació literària, amb les tècniques elementals per poder construir un relat. Hora: 19 h. Biblioteca Comunal. Encamp.

CURSOS I TALLERS

‘BUDISME TIBETÀ’

Primer curs de budisme a Andorra. Amb Enric Miranda Hora: de 20.15 h a 22.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes.

‘DE LA NATURA A LA TELA’

Activitat entorn a l’exposició L’art en la tècnica, de l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria. Hora: de 19.15 a 22.15 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.

‘LECTURA DE DOCUMENTS ANTICS’

Activitat per iniciar els participants en la lectura i interpretació de documents medievals. Hora: de 10 a 13 h. Arxiu Nacional d’Andorra. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

PSICONUTRICIÓ

Vols conèixer la importància que tenen les emocions a l’hora d’alimentar-nos? Com neix la fam emocional, la fam per ansietat i diferenciar-ho de la fam física? I com construir una alimentació saludable des de l’enfocament de la psiconutrició. Amb Amaia Martioda Lizarralde, nutricionista, i Anna Verdaguer, psicòloga. Hora: 20.30 h. Gir Cafè. Encamp.

‘EL TEU VIATGE D’HEROI’

Com i per què treballar la narrativa de la teva marca personal. Amb Nerea Gutiérrez. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LLETRES

‘LES AVENTURES D’EN PLOMET, UN TRENCALÒS ESPECIAL’

Una història tendra de suport i amistat, de limitacions i solidaritat. De Mariona Bessa i il·lustrat per Marina Labella. Hora: 18.30 h. Coworking Hive Five. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘EL COS DESVELAT. EL NU A LA CONTEMPORANEÏTAT’

Una col·lecció de grans noms de l’art contemporani, majoritàriament en la seva faceta de cartellistes i gravadors, que il·lustra a través del cos nu la complexitat del món actual. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.