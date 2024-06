Fitxatge estrella

The morning show

La quarta temporada de The Morning Show ja està en desenvolupament i, seguint amb la tendència de les tandes anteriors, s’està assegurant un repartiment de màxim nivell. En aquest sentit, la guanyadora d’un Oscar Marion Cotillard s’incorpora a l’elenc de la pròxima tanda d’episodis per donar vida a una espavilada empresària membre d’una acabalada família europea.

Per a Cotillard, que amb La vie en rose es va convertir en la segona actriu francesa a guanyar la preuada estatueta, i en la primera a fer-ho per una interpretació en francès, aquesta serà la seva primera gran experiència televisiva, després d’una carrera centrada en la pantalla gran. Prèviament, havia intervingut en un episodi d’Extrapolations, sèrie també del catàleg d’Apple TV+.

La intèrpret s’uneix a un repartiment en què es mantenen Reese Witherspoon, Jennifer Aniston i Billy Crudup com a trio principal, i al qual tornarà Jon Hamm, principal incorporació de la tercera temporada, tal com informa Deadline.

L’última temporada fins a la data, emesa l’any passat, va deixar el futur de la cadena UBA penjant d’un fil, després que Alex (Aniston) aconseguís bloquejar l’adquisició del canal per part del conglomerat tecnològic del magnat Paul Marks (Hamm). Per sobreviure, tot fa pensar en una nova absorció amb una altra companyia. D’aquesta manera, els nous episodis podrien plantejar un futur de retallades i regulacions massives d’empleats al mitjà de comunicació.

Mimi Leder dirigeix The Morning Show, a més d’encarregar-se de la producció executiva al costat de Charlotte Stoudt com a showrunner. A totes dues les uneixen uns respectius acords de llarga durada amb Apple TV+ per al desenvolupament de nous projectes a la plataforma.