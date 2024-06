Evocant el ‘cas Shakira’

Narrar un “emocionant” thriller que transcorre en “un dels ambients més grisos de la nostra cultura” és el repte de Diego San José amb la nova sèrie, Celeste, una ficció sobre una inspectora d’Hisenda que persegueix una estrella de la música llatina, resident a Espanya, perquè pagui els seus impostos. Un cas que recorda inevitablement el de Shakira i que té “els girs i sorpreses que tindria la història d’un detectiu enfrontant-se a un segrestador, però aquí no hi ha segrest, hi ha un aparent frau fiscal, i no hi ha un assassí, hi ha una artista”, ha explicat el creador en una trobada amb els mitjans durant una pausa del rodatge.

Carmen Machi és la inspectora d’Hisenda Sara Santano en aquesta producció de sis episodis de Movistar Plus+, que arribarà a la plataforma abans que finalitzi l’any 2024. Machi assegura que es va sentir “molt emocionada” quan va rebre la trucada de San José, ja que el creador havia escrit al seu paper pensant en ella.

El personatge en qüestió és una inspectora d’Hisenda a punt de jubilar-se, que ha dedicat tota la vida a la professió. L’últim dia, però, rep l’encàrrec més important de la seva carrera: demostrar que Celeste (Andrea Bayardo), la gran estrella llatina que omple estadis amb els seus concerts, resideix a Espanya i ha de pagar els impostos al país.

Una missió de la qual depenen vint milions d’euros per a les arques espanyoles. Per això, Sara haurà d’aparcar la seva vida per recórrer la de Celeste i demostrar que passa 184 dies al país. La meitat de l’any més un. “Ella és una dona grisa perquè la seva vida és trista. Es va quedar vídua i està a punt de jubilar-se d’una feina en què mai li ha passat res emocionant”, afirma l’actriu.

San José, qui confessa que ha passat “força temps” investigant sobre els inspectors d’Hisenda i tot allò relacionat amb aquest món, augura que els espectadors “es reconciliaran amb aquesta figura tan injuriada. Són tractats com uns pàries i, de fet, ningú sap qui treballa d’això”. El guionista i creador de la premiada sàtira política Vota Juan també apunta que la clau per entendre el personatge de Sara i el seu acarnissament amb Celeste és l’enveja. L’artista “és una dona d’èxit, més jove i un fenomen mundial, i la protagonista no té res d’això”, conclou.