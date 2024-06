La trama s’embolica

Fiona Harvey, la dona que va inspirar el personatge de Martha a la sèrie Baby Reindeer (Mi reno de peluche), va interposar dijous passat una demanda contra Netflix, a la qual exigeix una indemnització d’almenys 170 milions de dòlars per danys i perjudicis. La denúncia, publicada pel mitjà estatunidenc Variety i recollida per l’agència EFE, comença citant el títol del primer episodi de la sèrie, dirigida i interpretada per Richard Gadd: This is a true story (Aquesta és una història real).

Segons la demanda, es tracta d’una mentida explicada “per cobdícia i ànsia de fama; una mentida dissenyada per atraure més espectadors, obtenir més atenció, guanyar més diners i destruir brutalment la vida de la demandant, Fiona Harvey, una dona innocent difamada per Netflix i Richard Gadd a una magnitud i escala mai vistes fins a data d’avui”.

La dona va presentar la seva denúncia contra Netflix “per difamació, imposició intencional d’angoixa emocional, negligència, negligència greu i violacions del dret de publicitat” a través de les suposades mentides abocades contra ella en la sèrie i per les quals exigeix almenys 170 milions de dòlars en concepte de danys i perjudicis. El document, de 34 pàgines, inclou un reguitzell de retalls i extractes de la sèrie que són desmentits o precisats per la demandant.

Mi reno de peluche va aterrar al servei de streaming l’abril passat per relatar la història de Gadd, qui interpreta una versió fictícia de si mateix sota el nom de Donny Dunn. En set episodis, Dunn explica el seu intent de viure de la comèdia mentre travessa una mala època en la qual és assetjat per Martha, una dona a la qual va ajudar en el passat i qui li envia milers de correus electrònics mentre amenaça la seva família i la seva parella.