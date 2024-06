LA PROPOSTA DEL DIA

MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI

Ordino, reserva de la biosfera, és un territori compromès amb el medi ambient i també amb la seva població. És aquest el motiu principal per organitzar aquesta segona edició del mercat de segona mà AD300. Hora: de les 10 h a les 20 h. Jardins i Era de Casa Rossell. Ordino.

ACTIVITATS

‘EL COTXE QUE VOLIA SER UNA BICI’

Contacontes infantil a càrrec de La Vane. Hora: 10 h. Bici Lab Andorra- Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.

‘EL RETORN A L’AUTENTICITAT’

Consells i trucs per restaurar una bici antiga. Hora: 12 h. Bici Lab Andorra-Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.

TALLERS

‘UN TEST MOLT ORIGINAL’

Aprenem a fer un test ben original amb material de reciclatge per posar les plantes de la temporada. Un taller de manualitats per a adults enfocat a l’aprofitament dels recursos i la conservació del medi ambient. Hora: 16 h. Biblioteca comunal del Pas de la Casa. Encamp.

MÚSICA

‘LES NUITS FANTASTIQUES’. LAMBERT WILSON & XAVIER MAISTRE. CLÀSSICAND 2024

L’any passat vàrem poder admirar l’actriu catalana Ariadna Gil, aquest any tindrem l’ocasió de gaudir d’una estrella del cinema francès, Lambert Wilson, conegut per films com Des hommes et des dieux, De Gaulle o per la saga Matrix. Hora: 20 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

CONCERT FAMILIAR ‘JUGUEM?’

Un viatge musical amb un repertori que va de Debussy a Billie Eilish per descobrir la màgia de la música als més petits de la casa. Hora: a les 10 h, a les 11 h i a les 12 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUEN&ND AMB FRANK HAUG

És director d’orquestra, director de cor i organista, i també director artístic de cicles de concerts a la catedral i a l’Asamkirche Maria de Victoria d’Ingolstadt. Hora: 21.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.