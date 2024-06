Aries

Avui hauràs de tenir llapis i paper a mà. L'energia celestial en joc estimularà les teves qualitats creatives i intel·lectuals. Escriure, poemes, articles, ficció o al teu diari, són totes formes de comunicació que avui funcionaran per a tu millor que mai. El valor cinètic de moure un llapis sobre una pàgina pot resultar extremadament tranquil·litzant, i és rítmic. Si generalment uses el teclat de l'ordinador, avui considera escriure a la vella usança.

Taure

Avui pots confiar més que mai en els teus instints. Sense importar el que els altres et vegin o no com a insensible, es pot confiar en les teves impressions i pensaments resultants. Segueix el teu primer pressentiment en allò que sigui, sense pensar-ho dues vegades. Actueu d'acord amb els vostres pensaments i no amb les vostres emocions. Tot i que això pot ser desafiant quan es tracta de persones que t'agraden, te'n penediràs si no fas el que saps és el correcte.

Bessons

Avui se t'acudirà una idea interessant. Potser trobes inspiració per enfocar la teva carrera de manera diferent. Potser tens una visualització d'un camí diferent per a tu, un que et brindarà més satisfaccions. Tot i que pot portar algun temps convertir aquest somni en realitat, permet explorar aquesta opció. Amb l'aspecte en joc, el teu costat espiritual us guiarà cap a una direcció positiva.

Cranc

De vegades ets una mica tossut, especialment quan has tingut un desacord amb algú. Et resulta difícil admetre que podries estar equivocat. L'aspecte en joc us ajudarà a fer les paus amb tots. Si hi ha un ésser estimat o un amic amb qui hagis tingut problemes, aquest és el dia ideal per reconnectar-te amb ell. No deixeu que la rancúnia vella s'interposi en l'amistat.

Lleó

Avui et sentiràs obert/a a fer nous amics. T'adonaràs que el teu cercle social s'ha estancat una mica. Et beneficiarà de connectar-te amb diferents tipus de persones en aquest moment. Deixa que l'afectuosa i afectuosa energia de l'alineació astral del dia t'ajudi a obrir-te. Parla amb el veí que no coneixes. Convida un conegut a sopar i tracta de saber-ne més.

Verge

Avui trobaràs una nova solució per a un vell problema. L'alineació planetària us portarà energia positiva i creativa. Podries parar atenció a un projecte del passat. Potser es tracta d'alguna cosa que en algun moment vas intentar fer, però no va funcionar. Ara podràs donar-li un nou enfocament. I sentiràs nou entusiasme pel projecte. És temps de reprendre els teus esforços. No renunciïs als teus somnis!

Balança

Aquest és un bon dia per treballar al canvi de vells models. Tens una certa manera de mirar la teva vida. L'aspecte en joc us encoratjarà a utilitzar un filtre diferent. Potser has d'examinar la teva vida des d'una perspectiva més espiritual. Estàs en un camí de recompenses? Et sents feliç de la teva vida en general, o sents que encara has de créixer més?

Escorpí

Assegureu-vos de cuidar-vos bé avui. Amb l'energia celestial en joc hi haurà tensió nerviosa. Evitau el contacte amb la vostra mare si la relació és tensa, ja que les chances d'estrès o desacords són fortes. Tracta d'apartar-te de tot el que sigui estressant avui, pren-te un descans. Troba maneres de portar pau mental i un molt necessari relax a la teva vida.

Sagitari

Si tens una relació difícil amb la teva mare, probablement és bona idea evitar el contacte amb ella avui. La influència dels planetes en aquest moment augmenta la possibilitat de conflicte. Si et sents especialment emocional, pots trobar la teva mare insensible o freda. Si sents la necessitat de contenció o de parlar amb algú, considera algun amic íntim o fes una activitat que et relaxi. Fes el que sigui necessari per a tu i evita els conflictes innecessaris.

Capricorn

Els planetes i la seva influència indiquen que trobareu alleugeriment per a la intensitat d'emocions, ja que l'aspecte en joc està associat amb una necessitat de variació i novetat més que no pas amb emocions profundes. És un dia perfecte perquè visquis una mica. Considera sortir i escapar de la rutina fent alguna cosa que no hagis planejat. Fes alguna cosa activa, algun esport, o simplement surt a córrer per algun costat. Troba la manera de portar una mica de diversió a la teva vida.

Aquari

Si necesitas realizar cálculos, aprovecha los movimientos planetarios de hoy. La influencia astral actual está asociada con el pensamiento agudo y la rápida resolución cuando se trata de calcular y resolver cosas. Este es un momento perfecto para revisar presupuestos, informes, propuestas, contabilidad o cualquier cosa que requiera de concentración mental. ¡Así que saca esos papeles, calculadoras y lápices y aprovéchalo!

Peixos

Mantenir-te ocupat amb diverses coses alhora complaurà l'alineació planetària d'avui. El desig per una considerable estimulació mental i física està connectat amb l'aspecte en joc, i estar sense fer res no et farà sentir bé. Les activitats no són una cosa nova per a tu. Si hi ha coses que hagis de fer, avui és el dia. Després que tot hagi estat fet i dit, assegura't de descansar una mica.