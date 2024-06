Desenllaç confirmat

Netflix acaba d’anunciar oficialment la producció del film de Peaky Blinders. “Per ordre de Tommy Shelby: una pel·lícula de Peaky Blinders arribarà a Netflix”, diu el tuit publicat per la plataforma de streaming. L’acompanya una imatge del guió amb els noms de Steven Knight (guionista), Cillian Murphy (protagonista) i Tom Harper (director).

Les notícies respecte d’aquesta cinta no són noves, perquè Knight ja en va parlar el 2021, quan va comunicar en qualitat de creador que la sèrie no acabaria amb la sisena temporada, emesa l’any següent a la BBC, sinó en forma de llargmetratge. “El meu pla des del principi va ser que Peaky Blinders acabaria amb una pel·lícula. I això és el que passarà”, va dir aleshores.

Un any després es va parlar de final del 2023 com a data per iniciar el rodatge, però les previsions no van acabar de complir-se. Ara, a punt d’arribar a l’equador del 2024, té lloc l’anunci oficial de Netflix i noves declaracions dels implicats en el projecte. “Sembla que Tommy Shelby no havia acabat amb mi. És molt gratificant tornar a col·laborar amb Steven Knight i Tom Harper en la versió cinematogràfica de Peaky Blinders”, ha dit Murphy. L’actor britànic, guanyador de l’Oscar per Oppenheimer, tornarà a interpretar al gàngster de Birmingham en aquesta producció, que Netflix produirà en col·laboració amb BBC Film.

Segons la nota de la plataforma, el film entrarà en producció a final d’any i servirà com a “èpica continuació” de l’última temporada de la sèrie. L’argument encara no ha estat revelat, però Steven Knight promet que “serà un capítol explosiu de la història de Peaky Blinders”.

Per la seva banda, Harper, que dirigirà la pel·lícula després d’haver fet el mateix amb alguns capítols de la primera temporada, també s’ha mostrat molt emocionat amb el projecte. “És un luxe poder reunir-nos novament”, ha assegurat.