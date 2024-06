Preparant la tornada

The Office continua preparant el retorn a la televisió a través d’un reboot que, tal com ja es va avançar fa unes setmanes, arribarà de la mà de Greg Daniels, el showrunner original. La nova ficció ja té títol provisional i dos actors confirmats.

La sèrie funcionarà com un spin-off del mateix univers, però en una ambientació diferent lluny dels despatxos de Dunder Mifflin. En concret, les trames es desenvoluparan a la redacció d’un diari convencional de l’Oest Mitjà dels Estats Units, condemnat a desaparèixer davant l’auge de les xarxes socials i el periodisme en línia.

El director del rotatiu intentarà d’impedir costi el que costi l’extinció del mitjà. El cas arriba fins a l’equip de documentals que va estar gravant durant anys el dia a dia a les oficines de Dunder Mifflin, ara decidit a fer una crònica de la vida al diari.

La sèrie, que fins ara només ha estat referida oficialment com a “projecte sense títol de The Office”, apareix anunciada en la pàgina de Greg Daniels dins del Sindicat de Guionistes com The Paper (El diari). Un títol que mantindria l’essència de l’original, però que encara pot estar subjecte a canvis.

Pel que fa als membres del repartiment, de moment només s’han confirmat els noms de Domhnall Gleeson i Sabrina Impacciatore, segons Deadline.

The Office és l’exemple perfecte de com l’adaptació estrangera d’una ficció pot triomfar fins i tot més que l’original. Cal recordar que la sèrie protagonitzada per Steve Carell era la versió americana de l’original britànica creada per Ricky Gervais i Stephen Merchant. La sitcom es va estrenar al Regne Unit el 2001 i es va emetre fins al 2003. La versió dels EUA va durar nou temporades i va tenir un major reconeixement.