LA PROPOSTA DEL DIA

‘DE COPES AL CENTRE HISTÒRIC’

Esdeveniment per donar la benvinguda a les nits d’estiu i a les terrasses del centre històric. Aprofita també per fer compres i gaudir d’una nit diferent. Hora: de les 18.30 h a 23.30 h. Centre històric. Andorra la Vella.

TALLERS

‘APLICACIÓ D’ESMALTS PER JOIERIA’

Activitat entorn l’exposició L’art en la tècnica de l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria. Hora: de les 19 h a 21 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.

‘MECÀNICA BÀSICA PER A INFANTS’

Consells bàsics de mecànica i manteniment perquè tinguis la teva bicicleta sempre a punt. Hora: 18 h. Bici Lab Andorra-Museu de la bicicleta. Andorra la Vella.

‘TEATRE IMATGE’

Taller a càrrec de Ferran Joanmiquel Pla, dramaturg, director i professor de teatre en diferents àmbits socioeducatius. Hora: de les 19.30 h a les 21.30 h. L’Animal. Escola de Teatre. Escaldes-Engordany.

TERTÚLIA

‘ULTRACYCLISME’

L’utraresistència o l’ultraciclisme són recorreguts competitius de llarga distància en bicicleta. Descobreix aquest fenomen de la mà de Ludo Jolly, un francès de 34 anys que viu a Andorra des de fa quatre. Ens explicarà com la seva passió per la bicicleta l’ha portat a convertir-se en un atleta de l’ultraciclisme en les modalitats de bikepacking, tant en bicicleta gravel com en BTT. Hora: 20 h. Bici Lab Andorra-Museu de la bicicleta. Andorra la Vella.

TEATRE

‘COTIS’

Espectacle teatral en to de comèdia a càrrec del grup de teatre de la gent gran de la Massana. La vida de barri en un bar de mercat. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

CONFERÈNCIES

‘PER QUÈ ATREC SEMPRE EL MATEIX TIPUS DE PARELLA’

Els patrons que es repeteixen a la vida i a les nostres relacions solen ser el reflex de la manera com vam aprendre a vincular-nos de petits. Amb Maria Luque, coach holística, màster en psicologia positiva, gestió de les emocions i mindfulness. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.