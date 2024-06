Les sèries del mes (i III)

–El tatuador de Auschwitz, 25 de juny a Movistar Plus+. Aquesta minisèrie de sis episodis –que s’emetran amb periodicitat setmanal–, adapta el best-seller de Heather Morris, inspirada en la història real del presoner jueu Lali Sokolov, encarregat de tatuar números d’identificació als braços dels presoners d’Auschwitz. Protagonitzada per Harvey Keitel, Jonah Hauer-King i Anna Próchniak, compta amb una banda sonora especial que inclou la cançó Love will survive, composta pel guanyador de diversos Oscar Hans Zimmer i interpretada per Barbra Streisand, que canta per primera vegada per a una sèrie.

–Tierra de mujeres, 26 de juny a Apple TV+. Les actrius Eva Longoria, Carmen Maura i Victoria Bazúa són mare, àvia i neta, respectivament, a la sèrie Tierra de mujeres, inspirada en la novel·la homònima de Sandra Barneda. Gala, una novaiorquesa, fuig amb la seva mare i filla després d’un escàndol financer protagonitzat pel seu marit. Els dos primers capítols d’aquesta història sobre el retorn als orígens arriben el 26 de juny.

–The Veil: red de mentiras, 26 de juny a Disney+. Elisabeth Moss encapçala el repartiment d’aquest thriller d’espies internacionals que narra la peculiar i perillosa relació entre dues dones que juguen al letal joc de veritats i mentides en el trajecte des d’Istanbul fins a París i Londres. Entre les ombres, la CIA i la DGSE francesa col·laboren per impedir un potencial desastre.

–My lady Jane, 27 juny a Amazon Prime Video. Comèdia romàntica de vuit episodis que recrea la saga literària supervendes del mateix títol, escrita per Brodi Ashton, Cynthia Hand i Jodi Meadows. La trama parteix del supòsit que lady Jane Grey (interpretada per Emily Bader), reina d’Anglaterra durant nou dies el 1553 i executada a l’any següent, evita la destral del botxí i té una vida desenfadada i plena d’amors i aventures.