ACTIVITATS

TALLER D’INICIACIÓ A LA CAL·LIGRAFIA

Per celebrar la Setmana internacional dels arxius, l’Arxiu Nacional d’Andorra organitza aquesta activitat per iniciar els participants en l’art de la cal·ligrafia. Hora: de les 16 a les 18 h. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA). Andorra la Vella.

‘JOCS I ART AL THYSSEN. AFTERWORK CULTURAL’

Torna l’afterwork cultural al Museu Carmen Thyssen Andorra. Com cada any, et convidem a descobrir l’exposició del museu amb altres joves i enguany amb una proposta única i original. Hora: 19 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

‘SESSIÓ INFORMATIVA DEL BÀTXELOR EN INFERMERIA (EN LÍNIA)’

La Universitat d’Andorra ha programat, per al 5 de juny de 2024, una sessió informativa en format virtual per donar a conèixer el bàtxelor en infermeria entre els futurs estudiants. Per assistir-hi, cal clicar en aquest enllaç. La sessió es farà a través de la plataforma Zoom, seguint l’enllaç indicat. Per resoldre qualsevol dubte o incidència a l’hora de connectar-vos-hi, contacteu amb: suport@uda.ad. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.

‘SOC JO EL COS, O EL MEU COS SOC JO?’

Els diferents cossos i sistemes que ens constitueixen. Persones que hi actuen o hi intervenen: Eduardo Arcila, consultor holístic. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

CINEMA

CINECLUB: ‘INTEREST ZONE’

El comandant d’Auschwitz Rudolf Höss i seva dona s’esforcen a construir una vida de somni per a la seva família en una casa amb jardí prop del camp. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

SESSIÓ DE CINEMA ‘CIAO PILA’

Oscar D’Aniello, cantant de Delafé y las flores azules, és un amant de la bicicleta, emprèn un viatge de 1.369 quilòmetres en bicicleta per complir l’últim desig del seu pare, retornar les seves cendres al seu poble natal. Hora: 18 h. Bici Lab Andorra-Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.