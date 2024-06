Les sèries del mes (II)

–Becoming Karl Lagerfeld, 7 de juny a Disney+. Protagonitzada per Daniel Brühl, Alex Lutz i Théodore Pellerin, Becoming Karl Lagerfeld és una sèrie francesa de sis capítols de 43 minuts cadascun que recrea la vida de l’enigmàtic i icònic dissenyador de moda. La història s’inicia en els començaments de l’estiu del 1972, quan Lagerfeld està cridat a succeir Coco Chanel, morta l’any anterior, i mentre Yves Saint Laurent despunta com una de les grans personalitats de la moda del moment.

–Fantasmas, 8 juny a Max. Creada, dirigida, escrita i protagonitzada pel còmic salvadorenc Julio Torres, guionista del programa Saturday Night Live, Fantasmas –que consta de sis episodis d’estrena setmanal– gira al voltant de les persones amb les quals l’actor es va creuant mentre busca una ostra daurada que ha perdut. La sèrie compta amb Emma Stone en l’equip de producció.

–Presunto inocente, 12 de juny a Apple TV+. Remake de la pel·lícula de 1990 protagonitzada per Harrison Ford i dirigida per Alan J. Pakula, aquesta minisèrie de vuit episodis està creada per David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal o L. A. Law), produïda per J. J. Abrams i protagonitzada per Jake Gyllenhaal. En la trama s’aprofundeix en qüestions com l’obsessió, el sexe, el poder i els límits de l’amor.

–Clanes, 21 de juny a Netflix. Clara Lago interpreta Ana, una advocada que acaba d’establir-se a la localitat gallega de Cambados buscant començar de zero. De seguida crida l’atenció de Daniel (Tamar Novas), fill d’un narcotraficant i cap visible del clan dels Padín mentre el pare és a la presó. Creada i escrita per Jorge Guerricaechevarría i dirigida per Roger Gual, Clanes relata en vuit episodis una història de venjança i amor improbable.