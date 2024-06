Aries

Una quantitat d'esdeveniments socials interessants i entretinguts podrien resultar tan divertits que de fet detestis haver de tornar demà a la rutina. Podries conèixer nous amics i descobrir nous interessos que podrien mantenir-te ocupada durant setmanes si no interferissin les responsabilitats.

Taure

Avui els qui vagin a casa teva podrien portar moltes notícies interessants. De fet, podries tenir instal·lat un nou ordinador, una ràdio, un televisor o el servei de cable que podrien portar-te informació actualitzada molt més ràpid.

Bessons

Avui el teu cor està enfocat al romanç, i podries estar una mica ansiós per compartir un moment íntim o dos amb el teu amant. Lúnic problema és que parts de la teva psique no estan totalment dacord amb aquest pla.

Cranc

Avui marca el començament d'una important travessia de quatre setmanes durant el qual amics íntims podran tenir un paper més important a la teva vida. Molt de tot la teva autoestima dependrà de les teves relacions, i de la manera com t'emportes amb un grup.

Lleó

El teu lloc de treball i la manera com maneges les coses cada dia estaran al centre de la teva atenció durant les properes quatre setmanes, a causa de l'aspecte en joc. Avui la clau és la comunicació, i descobriràs que aquesta t'obrirà tota una nova tendència que permetrà una entesa més gran entre totes les parts interessades.

Verge

Avui marca el començament d'un període de quatre mesos en què les finances et seran de més preocupació que el que és normal. Descobriràs que molt probablement estaràs molt involucrada en aquesta àrea de la teva vida, i estàs més disposada a fer la feina que produeixi resultats positius. Consulta amb aquells amics que et poden ajudar al llarg del camí.

Balança

El teu cor avui t'està trucant per fer coses amb altres, i descobriràs que les connexions íntimes amb éssers estimats resulten extremadament satisfactòries. Alhora, però, descobriràs que les teves metes professionals també són un centre d'atenció important, una tendència que continuarà durant les properes quatre setmanes.

Escorpí

Un projecte en què treballes des de fa un temps, potser un d'índole artística, o simplement una tècnica nova per aconseguir fer les coses pot estar a punt de finalitzar, encara que no del tot bé. Podràs preguntar-te què fas malament. El més probable és que no estiguis fent res malament: potser només es tracti de la configuració planetària en acció.

Sagitari

És probable que la teva ment desbordi d'idees exaltades –polítiques, socials, filosòfiques, espirituals– però avui no estàs en sintonia amb qüestions pràctiques. No obstant això, sembla que les teves finances requereixen atenció si bé no tens ganes d'ocupar-te'n. L'alineació d'avui podria fer que et resulti difícil deixar les idees de banda perquè et concentris als comptes, però fes l'esforç.

Capricorn

L'interès per les ciències o allò ocult podria portar-te a voler buscar grups que comparteixin els teus interessos a través dels quals puguis conèixer gent nova. No obstant això, en aquest moment et podria resultar difícil trobar el grup adequat. La influència provinent de la configuració celestial podria interposar obstacles per trobar amics i activitats noves, però no és impossible. Endavant!.

Aquari

A mesura que descobriu camps i objectius nous que potser comprenguin tecnologia moderna o qüestions socials o polítiques, la vostra vida s'impregna d'un nou sentit de l'aventura. Es podria obrir un món completament nou. El vostre intel·lecte podria funcionar massa ràpid a causa de l'estimulació constant. La influència de la configuració astral implica que els teus nous interessos poden interposar-se a la teva vida familiar.

Peixos

Podries estar pensant a fer un viatge llarg amb avió, potser a un estat llunyà oa un altre país, però es podran presentar obstacles inesperats. Això està bé: només has de trobar una manera de solucionar-los per poder emprendre el viatge. La influència de l'actual configuració celeste posa l'accent en allò desconegut.