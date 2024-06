Les sèries del mes (I)

Juny serà un mes per no donar l’abast veient sèries: arriben nous capítols de The Bear, The Boys i La Casa del Dragón, i s’estrenen ficcions tan esperades com Star Wars: The Acolyte, Becoming Karl Lagerfeld o El tatuador de Auschwitz.

Pel que fa a les noves temporades, The Bear estrenarà la tercera a Disney+ el dia 27; The Boys, presentarà la quarta a Prime Video el 13 de juny; mentre que Juego de Tronos: La Casa del Dragón, llançarà els capítols de la segona el dia 17 a Max.

-Eva & Nicole, ja disponible a Atresplayer. Belén Rueda i Hiba Abouk protagonitzen aquesta sèrie espanyola de vuit episodis situada a la Marbella dels anys 80, en el millor moment de la jetset, quan les estrelles de Hollywood es passejaven per la ciutat andalusa cada estiu.

-Archie, 4 de juny a Filmin. Sèrie anglesa creada pel guionista Jeff Pope (Philomena, 2013) que relata en quatre parts la vida d’un dels millors actors de Hollywood, Cary Grant. Un espectacular Jason Isaacs, el jove que encarnava Lucius Malfoy a Harry Potter, es posa en la pell de l’intèrpret desaparegut el 1986.

-Star Wars: The Acolyte, 5 juny a Disney+. Nova sèrie de vuit capítols ambientada en l’univers Star Wars, aquesta vegada en els últims dies de l’era de l’Alta República, un segle abans dels esdeveniments de la trilogia de la preqüela de la trilogia original. Una investigació sobre una onada de crims enfronta un respectat Mestre Jedi (Lee Jung-jae) amb una perillosa guerrera del seu passat (Amandla Stenberg).

-Segunda muerte, 6 de juny a Movistar Plus+. Tello (Karra Elejalde), un guàrdia civil de la UCO retirat amb problemes de memòria, i Sandra (Georgina Amorós), una auxiliar de la policia local d’un poble situat en els montes pasiegos, són, a més, un pare i una filla amb molts assumptes personals a resoldre en aquesta història de suspens creada per Agustín Martínez.