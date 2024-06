Retorn a les faveles

Ciudad de Dios: la lucha sigue, la sèrie basada en l’aclamada pel·lícula Ciudad de Dios, s’estrenarà a Max durant l’agost vinent. La data exacta encara no ha estat confirmada.

Sis capítols conformen aquesta producció brasilera que comptarà amb la participació de molts dels intèrprets que van intervenir en el film estrenat ara fa 22 anys. Produïda per O2 Films, la sèrie dona continuació a l’obra literària de Paulo Lins i seguirà la història dels seus personatges a partir del treball del fotògraf Buscapé, el protagonista principal.

Ambientada a principis de la dècada de 2000, la ficció inclou fragments de la pel·lícula (la història de la qual transcorre entre 1960 i 1980) a manera de flashbacks per reconstruir els records dels diferents personatges. Els actors Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marquis i Edson Oliveira reprenen els seus papers, i també s’incorporen nous membres al repartiment, com Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo i talents emergents de diverses comunitats carioques.

En la pel·lícula original, la dita brasilera “si fuges, t’enxampen; si et quedes, et mengen” retratava Cidade de Déus com un lloc ineludible. En la sèrie, la comunitat, plagada de disputes entre narcotraficants, policies i milicians, presenta una perspectiva de resistència col·lectiva, centrada en la vida dels seus residents.

Andrea Barata Ribeiro i el realitzador del film, Fernando Meirelles actuen com a productors. Aly Muritiba és el director principal, amb Bruno Costa com segon director. El guió és de Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha i Aly Muritiba.