Un thriller intimista

Agustín Martínez, guionista i autor de novel·les que van més enllà del suspens, és el responsable de la nova sèrie de Movistar Plus+, Segunda muerte, un thriller rural intimista en què la demència d’un dels personatges funciona com “el compte enrere” habitual en els casos de misteri. “Normalment, en un thriller hi ha un personatge al qual segrestaran i mataran, i hi ha un compte enrere; en aquest cas, fem servir la demència com aquest compte enrere que podria evitar que hi hagi una reconciliació entre els protagonistes”, ha explicat el creador en una entrevista amb EFE.

Protagonitzada per Karra Elejalde (Tello) i Georgina Amorós (Sandra), pare i filla amb una relació difícil –potser insalvable–, la història planteja la resolució d’un crim a través de la mirada d’un home diagnosticat amb demència senil, un punt de vista, assenyala Martínez, “d’algú que veu com s’acosta aquest abisme de la pèrdua de la identitat i de la memòria”.

La sèrie comença quan Sandra, auxiliar de la policia local d’un poble situat als montes pasiegos de Cantàbria, descobreix de casualitat en una cabanya de la vall del Miera el cadàver d’una dona gran a la qual reconeix immediatament: és Juliana, una veïna a la qual havien enterrat set anys abans.

La guàrdia civil pren de seguida el comandament de la investigació, amb l’ajuda de Tello, un agent jubilat de l’UCO, dur i reservat, pare, a més, de la jove Sandra, que va trobar el cadàver. Retirat del càrrec després dels primers símptomes d’una demència senil, Tello dona un cop de mà a Sandra cuidant el seu fill, mentre espera que el pare de la criatura (Joel Bosqued) surti de la presó.

Dirigida per Álex Rodrigo (El embarcadero) i Óscar Pedraza (Patria), la minisèrie compta amb sis episodis de 50 minuts cadascun. El 6 de juny s’emeten els dos primers, i la resta s’estrenaran amb periodicitat setmanal.