TALLERS

TALLER DE JOIERIA A CÀRREC DE SHIORI

Les famílies tindran l’oportunitat de convertir-se en joiers participant en els tallers de joieria Shiori, on podran crear polseres i collarets de forma completament artesanal. L’activitat tindrà un cost de dos euros per participant amb reserva prèvia amb edat mínima recomanada a partir dels quatre anys. Hora: 11.30, 12.30, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

‘LA MULTIDIRECCIONALITAT DE LA BICICLETA’

Descobreix de la mà del filòsof David Murias com un objecte aparentment tan senzill com la bicicleta ha influït de forma profunda en el nostre passat immediat, en aspectes tan dispars com la societat, la política, l’economia, l’esport... Hora: 16.30 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘APRÈN A RODAR’

Jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista. Hora: de les 11 a les 18 h. Plaça del Poble. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

DIADA DE LA MARE DE DÉU DE L’ECOLOGIA

La celebració es farà a l’espai on s’ubica l’adoratori, al mig del camí de les Pardines. La diada començarà amb una pregària a la Mare de Déu de l’Ecologia, seguida de la tradicional cantada de gojos i d’una ofrena floral. Hora: 11 h. Camí de les Pardines. Encamp.

FIRES I MERCATS

MERCAT DE LA VALL

Un mercat on trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri. Hora: d’11 a 20 h. Centre històric. Andorra la Vella.

MÚSICA

TRILOGIA COCTEAU / PHILIP GLASS, KATIA I MARIELLE LABÉQUE - CLÀSSICAND 2024

Katia i Marielle Labèque interpreten les suites per a dos pianos de les tres òperes compostes per Philip Glass, segons Cocteau. Hora: 20 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.