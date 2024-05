Aries

Avui et reconfortarà molt estar amb gent, i no has de dubtar davant de qualsevol oportunitat de fer socials. Hi ha molta força a la teva comunicació amb els altres i veuràs que el teu ego s'infla a mesura que passes més temps interactuant amb persones amb els teus mateixos interessos.

Taure

Les coses s'aclariran molt per tu quan vegis els aspectes negatius de la teva vida com a part del cicle natural de la vida, integració, mort i regeneració. L'aspecte en joc avui et demana que actuïs sobre la base d'aquest cicle natural. Observa com les coses s'acomoden al seu lloc i mou-les a la fase següent. No permetis que aquesta energia es quedi asseguda i romangui estancada.

Bessons

Els teus pensaments molt bé podrien estar bolcant-se a la necessitat de concentrar-te a la teva feina. Això probablement et resulti una mica depriment, després del càlid, íntim tràfec de la vida social que has tingut el plaer de gaudir últimament, i desitges posposar-ho una mica. L'energia astral ara mateix augura bé per a l'optimisme, l'entusiasme i la bona fortuna, per tant mantingues els teus ànims a dalt i torna a la usual rutina.

Cranc

Informació rebuda sobre aquells que viuen lluny podria aixecar els teus ànims i augmentar el teu optimisme i entusiasme pel futur. Amb aquests sentiments d'inspiració, molt probable que et voldràs moure molt de pressa encara que no necessàriament amb precaució. Altres voldran seguir el teu exemple.

Lleó

Avui podries decidir fer alguna neteja a la casa, i mentre ho fas, fins i tot podries trobar el lloc just per guardar aquests articles de casa teva que mai havies trobat el lloc per emmagatzemar-los. Sents entusiasme, i el futur és de color de rosa, per això facis allò que facis avui portarà el segell d'aquests sentiments. Hi ha fe en l'optimisme i el pensament positiu, i l'energia perquè els plans es posin en marxa.

Verge

Després d'un llarg projecte a la feina, probablement estaràs planejant el teu proper descans. Aquest, però, segurament serà un llarg viatge a algun lloc que volies anar, potser per avió. També podríeu estar pensant enrolar-vos en una classe o taller, possiblement sobre narració tècnica o creativa, o d'idioma estranger.

Balança

La teva percepció extrasensorial i la teva intuïció es troben molt elevades avui. La influència planetària implica somnis i visions aclaridors, com també una capacitat poderosa per percebre els pensaments i els sentiments dels altres. Si és possible, mantingues-te allunyada dels hospitals, ja que pots sentir els dolors i patiments- sense esmentar l'estrès- que és tan comú en aquests llocs.

Escorpí

Pren un rol agressiu cap a la teva espiritualitat. Descobriràs que hi ha molt aprenentatge elevat que encara has de fer a través del qual trobaràs un significat més gran a la teva vida. No perdis el teu temps amb preocupacions mundanes i possessions materials. Hi ha un missatge important per aprendre en cada situació que travessis.

Sagitari

Tens la gran necessitat de tenir una connexió més forta amb els teus germans en aquest moment. Si no tens germans, considera les persones a la teva vida que més s'acostin a aquest rol. Participa brindant-los suport a les seves vides i decisions. Trobaràs molt de tu mateixa en ells, i t'adonis o no, les teves paraules i preocupacions produeixen un profund impacte en ells.

Capricorn

Hi ha una gran quantitat de vitalitat física i augment de l'ego avui gràcies a la col·locació provinent dels teus planetes. La gent tendeix a estar molt més activa i hostil en general. Per a tu, aquesta energia estarà millor utilitzada si la dirigeixes al teu interior, cap als aspectes més amagats de la teva naturalesa.

Aquari

La teva naturalesa romàntica està rebent una onada denergia activa que has dutilitzar bé. Descobriràs que ets més entremaliada i infantil a les teves accions, gràcies a la influència de la configuració astral. Aquest és un moment d'autoexpressió creativa per a tu en què podràs dir molt a través de les teves creacions artístiques. Treu el nen/a del teu interior perquè els altres la vegin.

Peixos

Sentiràs com que es van encendre tots els llums de l'escenari. Hi ha una gran concentració en tu mateixa i en la teva vida personal, així que assegura't d'estar projectant una imatge positiva als altres. Podria ser que avui estigues una mica més hostil que de costum. El més probable és que aquest sigui un mecanisme d'autodefensa.