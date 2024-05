Escalfant els fogons

Amb un nou restaurant, el mateix caos de sempre i molta més tensió. Així es presenta la tercera temporada de The Bear en el tràiler del seu retorn, que serà el 27 de juny a FX i Hulu i en una data encara per confirmar a Disney+, tot i que molt probablement serà el mateix dia.

Si en la primera temporada la sèrie se centrava en els esforços per intentar salvar un bar familiar en crisi, la segona va mostrar la pressió per crear un nou concepte de restaurant quan els diners no són un problema. La tercera entrega, ara que el nou i flamant The Bear és una realitat i obrirà les portes amb aspiracions d’aconseguir una estrella Michelin, se centra en l’estrès que generen en l’equip els alts i gairebé impossibles estàndards de Carmy, que produeixen un caos que creix en espiral de forma inversament proporcional als ingressos que espera l’oncle Jimmy després de la seva inversió.

L’avançament mostra l’evident i creixent tensió entre la visió de Carmy i de la resta de l’equip. També aborda la ruptura del protagonista amb Claire (Molly Gordon) al final de la segona temporada i la tibant dinàmica interpersonal dins i fora de la cuina.

Tot i l’èxit del primer lliurament en els Emmy, on va aconseguir 13 nominacions i 10 estatuetes, i de l’augment d’audiència de la segona temporada, FX i Hulu han decidit mantenir l’estratègia d’emissió que han utilitzat fins ara, i tornaran a llançar de cop els deu episodis la nova entrega el dia de l’estrena.

Com ja havien revelat al març diversos mitjans especialitzats, i tot i que no s’ha anunciat de manera oficial, FX ha renovat The Bear per una quarta temporada, que s’hauria rodat de manera consecutiva a la tercera per evitar futurs problemes d’agenda dels intèrprets.