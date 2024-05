Aries

No dubtis a demanar exactament el que desitges. Els qui t'envolten poden estar intentant cridar la teva atenció, i al principi podries sentir confusió sense saber com procedir. Deixa que les coses ocupin el seu lloc, una vegada. Primer pensa que vols fer. Tracta de no permetre que els altres s'interposin.

Taure

Donada l'alineació astral d'avui et podries sentir com una bala perduda. No et sorprenguis si en aquest moment sents un vessant de violència al teu interior. Inconscientment, hi podria haver un desig de lluitar i conquerir. Busca l'origen d'aquest enuig i resol el problema abans d'acabar projectant aquesta energia cap als que no en tenen necessàriament la culpa.

Bessons

La influència psíquica provinent de la configuració astral d'avui et podria fer sentir un poder particularment telepàtic. No et sorprenguis si et descobreixes llegint la ment de persones que viuen lluny de tu, dones en particular. En aquest moment potser us atreuen especialment els llibres sobre fenòmens paranormals, de manera que podreu desitjar passar bona part del dia llegint. Fes-ho! Aprendràs molt!.

Cranc

La influència provinent de l'alineació planetària en aquest moment es concentra en possibles balafiaments i implica que potser hagis estat gastant massa en elements luxosos que no necessites, ni tampoc desitges. De vegades, però, és una actitud necessària, encara que sigui per alimentar provisòriament la nostra autoestima, de manera que no et castiguis per això.

Lleó

Avui podries sentir una mica de fatiga i no saps amb certesa si demà tindràs ganes d'anar a treballar. La influència provinent de l'alineació planetària generalment porta algun tipus de confusió, però no et preocupis. Tot i això, avui és bona idea quedar-se a casa a descansar. Aleshores espera fins demà per veure com et sents. El més probable és que et recuperis.

Verge

Potser has de posposar ara per ara els teus somnis de prendre't unes llargues vacances, i la configuració celestial pràcticament et garanteix que en aquest moment no podràs tornar a fixar una data. Una situació tensa a la feina pot requerir la teva presència, o potser un familiar et necessiti. Tot i així, no et descoratges! Segueix endavant amb els teus plans, que eventualment es faran realitat.

Balança

Un desig d'adquirir nous elements de luxe, o subministraments o equip per a projectes artístics, podrà portar les finances a aigües pantanoses. L'energia astral implica avui tant el luxe com la creativitat, i aquesta pot no ser una combinació fàcil per a tu. Pots pagar o no per ella? Hi ha moments en què realment necessites pensar, i d'altres en què simplement vas i ho fas. Ets tu qui els ha de jutjar!.

Escorpí

El més probable és que en aquest moment canalitzis bona part de la teva energia cap a la direcció equivocada. Potser estàs buscant involucrar-te en un projecte. Alhora, estàs alliberant una agressió descontrolada. Torna a aquelles fantasies, somnis i passatemps infantils que et feien realment feliç. Fes servir la força de l'energia celestial d'avui per trobar un lloc on concentrar la teva força increïble.

Sagitari

L'energia celestial del dia us està enviant senyals d'advertència perquè aneu amb compte en confiar en els altres. Tens emocions fortes i podràs descobrir-te manifestant-les davant de qui tinguis al costat només perquè necessites alliberar-les. Això pot servir per alliberar l'enuig i frustració inicials però tingues en compte que a la llarga, és probable que et facin mal.

Capricorn

Quan es tracta de qüestions a casa, tracta de no quedar gaire atrapada en petites picabaralles. Si fas una història de contratemps insignificants, esdevindran un gran problema. Tot i això, si enfrontes la situació i mantenes la calma, pràcticament no advertiràs els copejos en el camí. La configuració astral d'avui fàcilment podria portar les emocions a grans extrems.

Aquari

Abans d'iniciar una discussió acalorada amb algú has de saber què és el que desitges. En cas contrari, el resultat podria ser absolutament desastrós. Potser l'objecte de la batalla no val la pena. Les bones relacions amb els altres són precioses i delicades: no facis res que les pugui posar en perill. La configuració celestial del dia d'avui us suggereix que penseu abans d'actuar.

Peixos

L'acció que prenguis avui pot deixar una llarga estela de fum darrere teu. Pensa en els qui estan amb tu abans de volar cap a la llunyania. Igual que un avió que vola baix, els teus moviments seran sorollosos i molt visibles. La deixalla que deixes mostrarà exactament on has estat i és molt probable que també indiqui cap a on et dirigeixes. Assegura't de sentir-te força crèdul/a abans de continuar.