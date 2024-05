El costat fosc dels ídols

Després de Silencio en el plató, la docusèrie que exposa acusacions d’abusos, racisme i dinàmiques inapropiades amb les estrelles de Nickelodeon, Max acaba d’estrenar Ídolos caídos, una nova producció d’Investigation Discovery, aquest cop centrada en les polèmiques entorn de Nick Carter, exestrella de la popular banda Backstreet Boys, i el seu germà Aaron, mort per una sobredosi de drogues fa dos anys. “Un ha estat acusat de coses molt greus i l’altre ja no està entre nosaltres, la qual cosa també és molt tràgica”, ha dit la showrunner de la producció Elissa Halperin a The Hollywood Reporter.

En quatre episodis, Fallen Idols explora les acusacions d’agressió sexual contra el cantant dels Backstreet Boys, Nick Carter, i els problemes de salut mental i abús de substàncies d’Aaron. En els dos primers, ja disponibles a la plataforma, es presenta a Melissa Schuman, exmembre del grup femení de pop Dream, que va ser la primera dona a denunciar públicament Nick per agressió sexual, el 2017, quan el moviment MeToo sacsejava la indústria audiovisual de Hollywood.

La docusèrie també presenta dues dones més que afirmen haver estat agredides sexualment pel cantant: Ashley Repp, una antiga amiga d’Angel, la germana de Nick, i Shannon Shay Ruth, que va ser la primera dona a presentar una demanda per agressió sexual contra ell el desembre del 2022. Les tres relaten les seves històries i el que els va suposar denunciar algú tan estimat pels fans de la banda.

El documental també ofereix una visió de la família Carter –formada pels pares, Robert i Jane, i els fills, Nick, Leslie, Angel, Bobbie Jean i Aaron–, plagada d’una sèrie de tragèdies. Leslie va morir el 2012, amb 25 anys, per una sobredosi de drogues. El 2022, Aaron es va ofegar amb 34 anys sota els efectes de l’alprazolam, una forma genèrica de Xanax, i inhalant difluoroetà, i Bobbie Jean va morir d’una sobredosi de drogues amb 41 anys, l’any passat.

La segona meitat de la docusèrie explora les lluites d’Aaron, algunes de les quals van començar quan va mostrar total suport a les noies que van al·legar que el seu germà havia violat, incloent-hi diversos vídeos que va publicar a les xarxes socials.

Per al president d’Investigation Discovery, Jason Sarlanis, que aquesta sèrie pugui provocar la ira dels seguidors de la banda no suposa una gran preocupació. “Independentment del tema, quan algú és prou valent per compartir la seva història –com van fer les tres dones que apareixen aquí–, volem utilitzar la nostra plataforma per donar-hi veu”, va explicar a The Hollywood Reporter.