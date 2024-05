Trump contra Trump

The Apprentice, la controvertida pel·lícula biogràfica del realitzador iranià Ali Abbasi (Border, Holy Spider) sobre l’origen com a magnat de Donald Trump –que s’ha estrenat amb gran enrenou al Festival de Canes–, està trobant obstacles per a la seva distribució als EUA. Els advocats de l’expresident i candidat republicà per a les eleccions del novembre vinent als Estats Units han enviat una carta de cessament i desistiment al cineasta i als productors del film per impedir la venda dels drets de distribució i l’estrena tant en sales com en streaming, segons Variety.

“La pel·lícula és un retrat just i equilibrat de l’expresident”, han assegurat els productors de la cinta en un comunicat. “Volem que tothom la vegi i després decideixi”, han afegit.

La pel·lícula, de producció independent, està protagonitzada per Sebastian Stan en el paper de Trump durant els seus primers dies com a magnat immobiliari en la dècada de 1980, mentre ascendeix en el poder sota el mestratge de l’advocat i manipulador polític Roy Cohn, interpretat per Jeremy Strong (Succession).

El film mostra l’evolució de Trump cap a l’home de negocis triomfador que tant va calar en la societat nord-americana, pintant el que s’ha descrit com “un retrat molt humà, però poc afavoridor”, del magnat. Les seves estratègies empresarials poc legals, l’abús de pastilles per aprimar-se i de tractaments de liposucció, o episodis tan foscos com la violació de la seva primera esposa Ivana (Maria Bakalova) són alguns dels detalls que retrata el llargmetratge.

“Aquesta pel·lícula és pura difamació maliciosa, no hauria de veure la llum del dia i ni tan sols mereix un lloc en la secció de DVD d’una botiga amb pel·lícules d’oferta a punt de tancar. Pertany a un contenidor d’escombraries”, ha dit Steven Cheung, director de comunicacions de la campanya de Trump, en un comunicat.

En la roda de premsa de la presentació de The Apprentice a Canes, Abbasi va respondre a les primeres amenaces legals de l’expresident, que es van produir fins i tot abans de la projecció. “Tothom parla que ha demandat molta gent, però no parlen de la seva taxa d’èxit”, va dir. També es va oferir a projectar la pel·lícula per a Trump: “No crec que sigui una pel·lícula que necessàriament li hagi de disgustar.”