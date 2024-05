Aries

Els teus familiars podrien tenir moltes coses al cap que no volen compartir amb tu, però et podràs en guàrdia a causa dels seus comportaments. Els planetes i la seva poderosa influència estan creant una energia que propicia inconvenients, els quals podrien conduir a baralles si no es prenen mesures. Controla't, mantingues una bona comunicació amb tots, i assegura't d'utilitzar la teva innata comprensió abans que tots embogeixin.

Taure

Avui tindràs alguns problemes amb el teu lloc de residència. Les influències astrals del dia impliquen que alguns desperfectes previs desconeguts sortiran a la superfície. No ho dubtis, si pots, aniquila'ls. També hi pot haver inconvenients i baralles entre familiars. Si pots, tracta de passar un temps tot sol. Aquest no és el millor dia per estressar-te.

Bessons

Avui el teu cor sentirà algunes pressions, les quals, en torn, comportaran pressió al teu cos, ja sigui que te n'adonis o no. Fes el possible per alleujar aquesta pressió treballant per comprendre la teva oposició en comptes d'intentar barallar-s'hi automàticament. L'energia indica l'aproximació d'un debat que s'acosta. Allibera la tensió física que hi ha dins teu.

Cranc

Necessitaràs realitzar alguns ajustaments del teu estat interior sobre una nova informació que rebràs. Algunes persones grans que tu i més sàvies apareixeran a la teva vida, i intentaràs absorbir aquesta saviesa tan important que ells intentaran transmetre't. La configuració celestial d'aquest dia atraurà la vostra atenció a aquest aspecte de la vostra vida.

Lleó

En aquest moment les teves finances poden estar una mica restringides. Potser és el moment d'ajustar una mica el cinturó i eliminar despeses en coses que en realitat no et fan falta. És un bon moment perquè avaluïs els teus valors i pertinences. L'alineació planetària d'avui us demana que penseu seriosament en aquests temes i us concentreu per elaborar solucions valedores.

Verge

Pren el control del teu destí en comptes de deixar-lo lliurat a la sort per decidir on vols arribar. La clau per a tu en aquest dia és confiar en els teus instints, especialment en la fase de les influències que sentis més propenses a generar un bon canvi a la teva vida. Podria ser que el que sents al teu interior no està sincronitzat amb allò que projectes a l'exterior. Fes el que puguis per harmonitzar aquestes dues parts del teu ésser.

Balança

Pareu atenció al fet que la relació amb el vostre ésser especial estarà una mica tensa a causa de l'energia de la configuració planetària d'avui. Les diferències fonamentals entre vosaltres farà difícil trobar solucions en qualsevol tema que causi conflictes. La clau és no tractar cap tema massa tossudament. Si les coses no es resolen, serà millor que esperis fins que tot es calmi.

Escorpí

Un augment en el teu nivell de curiositat et podria fer descobrir un talent ocult avui. Pot ser que alguna cosa prèviament desconeguda surti a la superfície. Amb la configuració planetària, potser esteu desenvolupant un interès en l'art combinat amb la tecnologia moderna, com per exemple realitzar una pel·lícula o gràfics a l'ordinador. Definitivament trobaràs obstacles, però no permetis que t'aturin!

Sagitari

La possibilitat de guanyar més diners d'una manera o altra rondarà la teva ment avui. La influència dels planetes i les seves energies impliquen un canvi en el guany econòmic a través de la tecnologia moderna, com ara inversions en línia o treballar amb ordinadors. Sigui el que sigui, requerirà molta feina, i segurament et trobaràs amb molts obstacles en el camí.

Capricorn

Una important inversió de temps o esforç que has posat en un projecte d'alguna mena semblarà perillar avui. La combinació actual d'energies en joc indica que tot i que la situació pot semblar dubtosa, tot és molt millor del que sembla. La teva ment també podria estar concentrada en el sexe i el romanç com a resultat de l'alineació planetària. Això serà molt menys ambigu aquesta nit que el futur del teu projecte!

Aquari

Preocupacions laborals interferiran amb la joia del dia. La política oficial, i la xafarderia que generalment l'acompanya, et deprimiran una mica. La configuració del panorama astral que hi ha en aquest moment suggereix que passaran moltes coses que desconeixes. Treu-t'ho del cap fins demà, llavors fes el que puguis per conèixer els fets sobre el que escoltis. I manteniu-vos fora de tota mena de política!

Peixos

Rebràs trucades telefòniques estranyes, potser et tallin, o sigui un número equivocat. Algú està intentant comunicar-se amb una altra persona i acaba molestant-te a tu. Potser les línies telefòniques es troben lligades. La comunicació a través de la tecnologia moderna també estarà malament. Per tant, si has de dir alguna cosa important a algú, serà millor, si és possible, treure el cotxe i anar a dir-ho en persona.