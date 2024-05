Unió de talents

HBO acaba d’anunciar una nova sèrie de comèdia que estarà produïda i protagonitzada per Steve Carell (The Office). L’actor torna a la petita pantalla per encapçalar el repartiment d’aquesta ficció, ambientada en un campus universitari i amb una trama centrada en la complicada relació d’un autor amb la seva filla. En total seran deu episodis de mitja hora cadascun.

Malgrat que el projecte encara no té títol, sí que se saben alguns detalls de la seva producció. El guanyador de l’Emmy Bill Lawrence (Ted Lasso, Terapia sin filtro) i el nominat Matt Tarses (Scrubs, Los Goldberg) escriuran el primer episodi i seran productors executius de la sèrie. “HBO ha estat durant molt de temps líder de la televisió de qualitat. Aconseguir fer una sèrie allà amb Steve Carell és una fita molt important en la carrera de Matt i meva. Ja res pot sortir malament”, ha assegurat Lawrence, que tirarà endavant la comèdia sota l’empara del seu acord de desenvolupament amb Warner Bros. Television.

La vicepresidenta executiva d’HBO i Max, Amy Gravitt, ha declarat que la combinació de Steve Carell i Bill Lawrence “promet estar plena de grans riures, calidesa i encant. Estem molt contents de col·laborar amb aquest equip de somni en la que sens dubte serà una nova sèrie brillant”, ha afegit.

Aquesta no és l’única comèdia de Bill Lawrence en l’horitzó. El productor està també darrere de Bad Monkey, la sèrie d’Apple TV+ protagonitzada per Vince Vaughn que relata la història d’un expolicia que haurà de resoldre un assassinat per recuperar el seu càrrec. La sèrie basada en la novel·la de Carl Hiaasen estrenarà els dos primers episodis el 14 d’agost. Després, n’hi haurà un de nou cada dimecres fins al 9 d’octubre.