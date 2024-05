Aries

Vés amb compte amb deixar-te portar pel teu propi ego que t'oblidis de la importància dels membres més propers de la teva família i de la gent amb qui comparteixes la teva llar. Estaràs en una recerca constant de més diversió i aventura, i com a resultat, ignoraràs aquella que està propera a casa teva. Pot ser que l'energia que busques sigui on menys t'ho esperis, busca

Taure

La teva aparença personal és per a tu en aquest moment de molta importància, i descobriràs que hi ha un element emocional connectat amb aquest aspecte de la teva vida. Intenta no preocupar-te tant per com els altres et perceben. El més important és com tu et perceps. L'alineació planetària d'avui dificultarà que el cap i el cor coordinin en aquest assumpte.

Bessons

Avui podràs pensar força en la teva parella. En aquest moment és el teu centre d'atenció principal i descobriràs que tens un punt de vista més seriós que de costum. De jove et van imposar certes restriccions que podrien haver tornat per turmentar-te. Els records d'aleshores afecten la teva manera d'encarar les relacions d'ara. La influència planetària d'avui us demana que enfronteu aquests temes amb un to seriós i disciplinat.

Cranc

En este momento quizás mantengas una conversación seria con tu pareja. Podría ser que necesites algo de reestructuración en este aspecto de tu vida. No temas manifestar lo que sabes es verdad. Ocultar los hechos no los hará desaparecer. Es importante sacar esos temas importantes a la luz. Es mejor ahora que más adelante. Hoy la configuración de los planetas está sugiriendo que toda la comunicación está cargada de un tono pesado.

Lleó

En aquest moment les teves finances poden estar una mica restringides. Potser és el moment d'ajustar una mica el cinturó i eliminar despeses en coses que en realitat no et fan falta. És un bon moment perquè avaluïs els teus valors i pertinences. L'alineació planetària d'avui us demana que penseu seriosament en aquests temes i us concentreu per elaborar solucions valedores.

Verge

En aquest moment tens força disciplina en relació a la teva feina i el teu lloc a la societat està adquirint cada vegada més importància per a tu. Avui gaudeixes de rapidesa en paraules i agudesa mental, cosa que t'ajuda a acostar-te als objectius desitjats. La configuració astral d'avui us està incorporant un to restrictiu al dia, però podeu utilitzar-lo a favor vostre sempre que preneu consciència de la manera com aquesta energia t'està afectant.

Balança

Quan es tracta de la teva feina o rutina diària, de sobte podries adoptar un enfocament més seriós. Els pensaments relacionats amb aquest aspecte de la teva vida avui estan més assentats i descobriràs que pots pensar amb més claredat i sentit de la realitat sobre la teva situació. Avui és un dia per comportar-se pràcticament i disciplinadament. Elabora un pla per als propers cinc o deu anys. La influència astral està atorgant més disciplina als teus pensaments.

Escorpí

Tracta que les teves finances no siguin el factor limitant en aquest dia. Recordeu que només es viu una vegada. Si vols sortir i passar-la bé amb amics, sent-te lliure per fer-ho i no deixis que l'aspecte financer influeixi en allò que vols fer. La combinació d'energies astrals d'avui et demana que et donis la gran vida.

Sagitari

Certes persones tindran un rol important a les activitats del teu dia. Descobriràs que els temes sentimentals entraran en conflicte amb els pràctics, com ara compartir les finances i els recursos valuosos. Actualment ets al final d'un llarg període mensual en què transformar els temes juga un rol clau a la teva vida. Aquests canvis estaran encara més emfatitzats aquest dia gràcies a la combinació de les energies celestials.

Capricorn

Avui vols mantenir els teus negocis sota control gràcies a la combinació de la influència planetària d'aquest moment. Els temes relacionats amb les finances seran de gran importància, i segurament no voldràs prendre cap risc. Serà per al teu propi interès quedar-te amb el que ja posseeixes en comptes de jugar-t'ho pel desig d'acabar amb més del que tenies en començar.

Aquari

El teu món de desitjos i somnis es posarà en conflicte amb una parella propera. Pot ser que el teu ésser canviï quan estan junts, fent que t'apartis dels teus veritables objectius i somnis. Passa algun temps tot sol per resoldre els conflictes que s'han infiltrat. La combinació d'aquest dia d'energia astral posarà en relleu els punts foscos de la vostra personalitat que us fan dificultós funcionar amb tota la vostra capacitat.

Peixos

Gran parte de tu ego depende de la situación de tu salud física en este momento. Todos los días las personas y los hechos parecen insignificantes, pero de hecho tienen un papel importante en tu estado mental, y por lo tanto también en tu estado físico. Ten cuidado con las relaciones hacia tus vecinos y hermanos. Estas personas tienen un papel muy importante en tu vida en este momento según la energía astral en funcionamiento.