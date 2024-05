Aries

Avui és un bon dia per ocupar-te dels comptes. Encarrega't de la gran pila de coses sobre l'escriptori que has estat deixant de banda durant setmanes. Fes-ho. És un moment important perquè et treguis de sobre aquests vells temes d'una vegada per totes. La influència planetària li està posant un toc conservador al dia que et fa més conscient del córrer del rellotge. Concentra't en les coses que cal fer abans que s'acabi el temps.

Taure

Avui podries no ser tan tolerant dels defectes aliens. El més probable és que hi hagi una sensació de restricció que no permet estar on t'agradaria. Tracta de no culpar els altres pels teus infortunis. Utilitza aquest grau de depressió i malenconia per crear un estat de renaixement en què emergeixes de les cendres amb un nou pla d'acció. Avui, hi ha un to de serietat als teus pensaments.

Bessons

Certes metes que t'has fixat en el passat ja no funcionaran pel teu present. Potser la teva aspiració corresponia a certa manera de veure el món, i ara t'adonaràs que aquest tipus de somnis ja no són del teu gust. Has fet el millor per assolir aquest tipus de vida, i ara descobriràs que la teva vida pot ser molt més que això. La configuració celestial d'aquest dia us ajudarà a posar en moviment els vostres somnis més bojos.

Cranc

La clau del teu dia serà la comunicació amb els altres. Per moments descobriràs que gran part d'aquesta comunicació està en nivells força foscos. Sentiràs com si tot fos irreal i poc transparent, i no tingués gaire substància. De fet, no comprendràs completament tot allò que es diu. Les persones parlaran en cercles, embarbussaments, o només amb les seves mirades com a resultat de l'energia creativa generada per l'alineació planetària d'aquest dia.

Lleó

Hi ha molta concentració a la teva carrera, la teva feina i la teva rutina diària, i descobriràs que hi ha aspectes d'aquestes parts de la teva vida que no estan gaire clars en aquest moment. Atesa l'alineació planetària d'aquest dia, hi ha un element de decepció i d'incomprensió que possiblement domini la situació. Potser algú no està prenent una actitud realista pel que fa a la finalització del tracte.

Verge

Seria contra la teva naturalesa abaixar els braços i dir que simplement no tens control sobre les coses, però en un dia com aquest és l'única opció que et queda. L'energia astral d'avui us dificultarà discernir entre veritat i realitat respecte a situacions de la vostra feina. Fins i tot els teus propis valors s'enfosquiran, fent que et sigui dificultós prendre decisions sobre qualsevol cosa. El millor que pots fer és simplement deixar que les coses passin.

Balança

Els teus valors estan enfocats a coses que són menys tangibles i més etèries. Descobriràs que la teva ment surarà pels núvols, i això està bé. Aquest dia portarà un sentiment confortant, càlid i dolç. No intenteu treballar amb cap màquina pesada o fer qualsevol cosa que requereixi una concentració analítica. Estaràs millor amb projectes creatius o amb coses que requereixin l'ús de la teva ment artística.

Escorpí

Avui la teva ment podria voler explorar territoris més elevats on considerar qüestions personals i espirituals profundes. Potser estàs travessant una fase de reestructuració en aquesta etapa de la vida i cerques un sistema de creences completament nou. Potser el sistema amb què estàs treballant en aquest moment està causant tensions al teu món a causa de certs desacords fonamentals que tens amb la manera com es presenta part de la informació. L'energia en joc en aquest moment es concentra en aquesta tensió.

Sagitari

L'energia celestial en joc d'avui podria donar-te confusió. Els processos mentals relatius a l'àmbit laboral avui podrien estar una mica travats per una força que, sense que ho adverteixis, està tractant de subjectar-te les ales. No permeteu que l'energia dels altres us retingui o inhibeixi d'alguna manera. Potser hi ha una recriminació inconscient pressionant mentalment i demanant que el teu cervell funcioni a menor velocitat.

Capricorn

Comunica't amb els altres de manera pràctica i metòdica. Aquest és un moment important per tornar a connectar-se amb persones que has deixat de veure recentment. És un bon dia per escriure cartes i comunicar-se per telèfon. El to del dia pot ser una cosa seriosa però això de fet pot resultar molt valuós per a tu en aquest moment. La configuració celestial d'avui us està ajudant a enfrontar la realitat de manera pràctica.

Aquari

Potser has de fer un pas enrere en la teva actual situació romàntica. Estan aflorant fets importants que poden revelar aspectes de la situació que ignoraves del tot. No prenguis aquesta informació important a la lleugera. Quan es tracta de la teva relació romàntica, potser necessites comportar-te més pràcticament i reservadament. La configuració celestial d'avui us està ajudant a pensar racionalment sobre aquesta part de la vostra vida.

Peixos

En aquest moment et concentres en temes relacionats amb la propietat, casa teva, i potser el teu pare. Podria ser que avui hagis d'aprendre una lliçó important. Potser una figura paterna, més gran i intel·ligent, està tractant de compartir alguna cosa de la seva saviesa amb tu. L'alineació astral d'avui t'està demanant que t'obris a aquestes lliçons i respectis els qui les ensenyen.