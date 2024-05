Intriga judicial

Apple TV+ acaba de presentar el tràiler de Presunto inocente, la nova sèrie dels creadors David E. Kelley (Big Little Lies) i J. J. Abrams (Lost). És protagonitzada per Jake Gyllenhaal i s’estrena el pròxim 12 de juny en la plataforma. La minisèrie es basa en el best-seller de Scott Turow, que ja va ser portat al cinema el 1990 per Alan J. Pakula amb Harrison Ford de protagonista.

La ficció porta els espectadors a un viatge a través d’un horrible assassinat que capgira la fiscalia de Chicago quan el fiscal adjunt Rusty Sabich (interpretat per Gyllenhaal) es converteix en principal sospitós del crim. L’acusat lluitarà per mantenir units a la seva família i el seu matrimoni. La sèrie explora també qüestions com l’obsessió, el sexe, la política, el poder i els límits de l’amor.

Presunto inocente és una producció de Bad Robot i David E. Kelley, en associació amb Warner Bros. Television. El repartiment també inclou a Ruth Negga, Bill Camp, O.T. Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve i Peter Sarsgaard.

D’altra banda, entre les últimes estrenes que han arribat a la plataforma, destaquen títols com The Big Cigar, que explica com un líder de les Panteres Negres s’uneix a un improbable aliat (un productor de Hollywood) per tal d’eludir l’acció de la justícia i escapar a Cuba mentre l’FBI li va al darrere.

També cal ressaltar produccions com Materia oscura, la sèrie de ciència-ficció sobre universos paral·lels basada en la novel·la homònima de Blake Crouch. En aquesta ficció, el físic Jason Dessen acaba en una versió alternativa de la seva pròpia vida després de construir una màquina que fa possible conèixer vides alternatives a la d’un mateix. Per tornar a la seva existència original, Jason s’embarcarà en un tortuós viatge per intentar salvar a la seva família de l’enemic més temible: ell mateix...