LA PROPOSTA DEL DIA

TALLER DE COSTURA AMB LAMLOLA

Brodat japonès amb llana tenyida amb tints naturals. Hora: 10 a 14 h. Inici al brodat japonès i de 16 a 19 h. Iniciació a la màquina de cosir. La Capsa, Espaio de creació. Ordino.

CURSOS I TALLERS

‘DANSA VIVA’

Trobada de moviment conscient. Amb Evangelina Constable, de GECbenestar. Hora: de 18 a 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘LA LLEI DEL MIRALL’

Proporcionar eines pràctiques per identificar patrons de comportament, resoldre conflictes i cultivar relacions més saludables i autèntiques. Amb Valeria Berisso, terapeuta holística i professora. Hora: de 10 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘EL MONSÓ ENS DEIXARÀ XOPS’

12a edició dels Dissabtes d’aigua, una proposta d’activtats per a infants per saber més sobre l’aigua. Farem experiments i aprendrem que malgrat la seva força destructora, hi ha països que depenen dels monsons per assegurar unes bones collites. Hora: d’11 a 12.30 h. Espai Caldes. Escaldes.

TEATRE

‘MELANCOLIA’

Melancolia, de Juanma Casero, parla de les relacions familiars, de l’amor com a excusa i coartada, de la ignorància dels problemes comuns i quotidians, d’una malaltia vital, de la tristesa i de tres germanes que cerquen el millor camí per retrobar-se, tot i que a vegades vulguin sentir-se lluny unes d’altres. Hora: 19 h. Espai escènic La Foréstec. Escaldes.

CONFERÈNCIA

‘LA COMUNCIACIÓ A DEBAT / EXPOSICIÓ DES-CONNECTATS’

De 10 a 10.50 h: Temps de mutacions, a càrrec de Jordi Busquets

10.50 h: pausa i cafè

D’11.10 a 12 h: Artivisme i acció social des de les arts a l’era digital

De 15 a 15.50 h: Bretxa digital generacional, a càrrec de Jordi Busquets

De 15.50 a 16.40 h: Alfabetització mediàtica en el context digital: mancances i reptes, a càrrec de Raquel Caerols

De 16.40 a 17.30 h: L’impacte de la tecnologia en l’adolescència a Andorra, a càrrec de Joan Micó.

Espai Caldes. Escaldes-Engordany.