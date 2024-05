Aries

La relació amb la teva parella s'està tornant una mica imaginativa i et sentiràs com si visquessis un somni. Estar amb aquesta persona et farà sentir com si passessis una eufòria natural. A més a més, la comunicació amb les altres persones possiblement serà somiadora i imaginativa gràcies a la configuració dels planetes d'aquest dia. Les teves emocions estaran molt més càlides i sensibles del que és usual.

Taure

Certes coses estan arribant al final, però no ha de ser raó per a la desil·lusió o l'enuig. Més que res, és causal de celebració. T'ofereix una raó per rejovenir la teva ment amb el prospecte de nous començaments. La configuració celestial d'avui estarà al límit respecte de qualsevol transacció dificultosa que necessitis realitzar. El dia d'avui posarà dolçor en aquesta pastilla que heu de pair.

Bessons

Avui podries sentir que necessites amagar les teves accions. Probablement treballis millor tot sol i darrere d'escena. Per aconseguir els millors resultats, potser t'aniria bé posar una mica més d'agressivitat a les emocions, i més emoció a l'agressivitat. La configuració astral d'avui treballa per unir la teva conducta exterior amb la teva força creativa.

Cranc

Avui podràs descobrir que confies més en els altres que no pas de costum. Pots estar concentrant-te en allò creatiu i innovador. La teva necessitat d'acció i aventura està demanant al teu ésser interior que entri en acció. Exterioritza més de les teves emocions a través de la dansa, la música o l'art. La configuració astral d'avui reuneix els costats femení i masculí en total harmonia.

Lleó

Pot haver-hi una guerra a la teva família, i avui és probable que la qüestió t'enganxi molt a prop del cor. Descobriràs que fets recents poden agitar emocions fortes dins teu que busquen ser escoltades amb desesperació. Avui es produeix una combinació contradictòria entre influències orientades a l'acció i aquelles sensibles que uneixen el teu costat femení i receptiu, amb la teva naturalesa masculina lluitadora i agressiva.

Verge

Busca les teves zones interiors enèrgicament i fixa't quin tipus de secrets pots agitar. Podries descobrir que allò que esbrinas requereix una transformació de la teva part. Potser ja hi ha un canvi lent en procés que no havies notat perquè els altres segueixen tractant-te com si no hagués passat res. L'alineació planetària d'avui us recorda que manifesteu les vostres emocions interiors.

Balança

En aquest moment potser necessites una transformació activa de certes parts del teu psiquis. No et preocupis per què diran. És la teva vida i tens tot el dret a viure-la com més t'agradi. Potser sentis una mica de tristesa però també descobriràs que la teva naturalesa agressiva i lluitadora està a punt per donar batalla. La configuració celestial d'avui ajuda a equilibrar aquestes dues forces.

Escorpí

Molt de lenfocament daquest dia estarà posat en tu i en les teves necessitats. Si algú et pregunta què vols fer, no t'encongeixis d'espatlles i diguis que no t'importa. A més, no triïs el que saps que fa feliç tots els altres. Digues exactament el que vols fer. La configuració astral d'aquest dia t'incentivarà que et puguis expressar francament. Aquest és el teu dia, fent honor a la teva pròpia personalitat i als teus mitjans de celebrar la diversió.

Sagitari

Les relacions amb els altres probablement seran una clau central aquest dia. Més que probablement, descobriràs que les teves interaccions s'assemblen a un conte de fades. Et sentiràs com una estrella a l'última pel·lícula de Disney, que els animals al teu voltant et parlen, i els arbres et canten cançons a mesura que vas caminant pels senders. L'alineació planetària d'avui us ajudarà a desenvolupar una naturalesa fantasiosa, i farà que tots els vostres somnis es puguin convertir en realitat.

Capricorn

Les teves emocions estaran una mica tèrboles donat l'orientació d'aquest dia. Sentiràs que fins i tot no seran reals en certs aspectes. Potser sentis com si visquessis en un somni. Potser penses a casa teva com si fos un castell. O et vegis com a príncep o princesa guerrera que lluita per mantenir la pau i harmonia de la seva terra. Qualsevol sigui la cosa que imaginis, gaudeix-la. Incentiva aquest esperit aventurer en comptes de tractar de frenar-lo.

Aquari

Possiblement projectaràs una imatge generosa i alegre de la teva persona en aquest moment. De manera similar és la mateixa classe de lents amb què veuràs el món exterior. Gràcies a la combinació d'avui, probablement us concentrareu més en assumptes espirituals i en la màgia que envoltarà certs aspectes de la vostra vida. Estaràs en un estat de somni mental en el qual recolliràs una branca de terra i es convertirà en una vareta màgica.

Peixos

Incorpora més màgia al teu món. Reconeix la realitat dels miracles i el fet que són presents a la teva vida quotidiana. El teu esperit creatiu és viu i molt bé, i et descobriràs gravitant cap a activitats que fomentin la fantasia i la imaginació. La teva naturalesa artística està ansiosa per sortir i expressar-se, per tant ofereix-li la llibertat i les eines per fer-ho. La configuració planetària d'avui permetrà que el teu esperit meravellosament imaginatiu embogeixi.