El jove Dexter

La sèrie Dexter va expandir el seu particular univers amb la seqüela New Blood, que va suposar una grata sorpresa tant per al públic com per a Showtime. L’impacte del revival va ser tan gran que, lluny de tancar la saga de l’assassí en sèrie, va obrir la porta a més spin-offs. La cadena de pagament va plantejar-se fer una continuació centrada en el fill de Dexter, Harrison, així com una escissió que seguiria els passos de l’icònic Trinity Killer. No obstant això, la primera a rebre llum verda va ser Dexter: Origins, que un any després de donar-se a conèixer ha canviat de títol i ha anunciat el seu repartiment protagonista.

Showtime va detallar que la nova sèrie es remuntaria a la joventut de Dexter, quan els seus impulsos homicides encara estaven continguts i la seva carrera com a tècnic forense no havia arrencat. Ara, s’ha precisat que la trama s’ambientarà el 1991, quinze anys abans dels esdeveniments de la ficció original, que es va emetre entre el 2006 i el 2013. Uns moments en què Dexter es troba “en plena transició d’estudiant a venjatiu assassí en sèrie”, apunta la sinopsi oficial.

El títol ha patit una modificació en passar de ser Dexter: Origins a Dexter: Original Sense. L’altra novetat és la incorporació dels tres intèrprets que donaran vida a les versions rejovenides de Dexter, la seva germana, Debra, i el seu pare, Harry: Patrick Gibson (a la foto) s’encarregarà d’interpretar l’antiheroi després d’haver despuntat a The OA i Sombra y hueso, Christian Slater (Mr. Robot) serà el patriarca i mentor i Molly Brown (Evil) completarà l’elenc principal com Debra. Aquests tres papers van ser encarnats originalment per Michael C. Hall, James Remar i Jennifer Carpenter. La primera temporada estarà formada per deu episodis.