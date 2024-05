Vision reneix

Marvel ha posat el fre pel que fa a la seva producció televisiva, però això no significa que la maquinària s’hagi aturat del tot. Amb l’estrena d’Agatha All Along programada per al 18 de setembre i amb altres projectes com Ironheart, Wonder Man o Daredevil: Born Again a la recambra, des de la companyia ja estan modelant el full de ruta a mitjà i llarg termini. I entre aquests plans figurarà una sèrie de Vision que, després de donar tombs durant dos anys, ha estat confirmada després de trobar un showrunner.

L’octubre del 2022, Deadline apuntava que s’havia posat en marxa un segon spin-off de Bruja Escarlata y Visión, que recuperaria el personatge encarnat per Paul Bettany. En aquell moment, s’al·ludia al potencial títol de Vision Quest i es destacava que la creadora de la ficció matriu, Jac Schaeffer, s’estava encarregant de supervisar el nou projecte. No obstant això, la sèrie ha canviat de mans i finalment el responsable de tirar-la endavant serà Terry Matalas, showrunner de les dues últimes temporades de Star Trek: Picard.

A més, Variety avança que el pla de Disney+ és llançar la producció centrada en Vision en algun moment del 2026, per la qual cosa, previsiblement, es respectaran les intencions de Marvel Studios de reduir el volum anual de llançaments. Malgrat que encara es desconeix la trama, sí que està garantit que estarà ambientada després dels esdeveniments de Bruja Escarlata y Visión, que recuperava el personatge després d’una traumàtica mort a Avengers: Infinity War.

Després de confirmar la data de llançament d’Agatha All Along, Marvel va presentar una nova marca, Marvel Television, que englobarà els continguts d’acció real de Marvel Studios per a Disney+. Amb aquest moviment es pretén desvincular en certa manera les sèries de l’UCM, alleujant la pressió per estar al dia de tota la franquícia abans de treballar en un nou títol.