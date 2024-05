Daltabaix a Pixar

L’estudi d’animació Pixar, propietat de Walt Disney, ha anunciat que acomiadarà uns 175 treballadors, la qual cosa representa el 14% de la plantilla. La decisió respon a una aposta de la companyia per retallar el contingut per a streaming i enfocar-se més en la projecció de llargmetratges en cinemes.

“Al llarg de l’últim any els he parlat en nombroses ocasions de la nostra imminent decisió d’abandonar la producció de sèries per a Disney+, del fet de voler tornar a centrar-nos en els llargmetratges, i de la reducció del nostre equip que això comportaria. Aquest dia ha arribat”, va indicar ahir el president de Pixar, Jim Morris, en un comunicat recollit per la premsa dels Estats Units.

Aquesta és la reestructuració més radical de la història de Pixar –empresa cofundada pel desaparegut Steve Jobs i comprada per Disney el 2006–, i respon a l’objectiu de centrar-se en la qualitat de les seves produccions i allunyar-se dels continguts en vídeo sota demanda, fins ara una prioritat de l’estudi.

En els últims anys, Pixar ha sofert diverses garrotades: durant la pandèmia, l’aleshores director executiu de Disney Bob Chapek va projectar les pel·lícules Lucca, Soul i Turning Red directament a la plataforma Disney+, malgrat que els cinemes ja començaven a obrir-se al públic. A més, la seva pel·lícula Lightyear, sobre el famós ninot astronauta de Toy Story, va ser objecte d’un fort rebuig de la crítica i el públic.

El gener passat, l’estudi va anunciar que planejava acomiadar al 20% de la plantilla, tot i que finalment la xifra ha estat menor. Pixar ja s’ha posat en contacte amb tots els treballadors afectats. “Ens comprometem a garantir que la seva sortida es gestioni amb el màxim respecte i cura”, va assegurar Morris.