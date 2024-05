Adeu a ‘30 monedas’

30 monedas no tindrà tercera temporada. Almenys, no a Max. Així ho ha anunciat Álex de la Iglesia, que ha avançat que farà “l’impossible per acabar-la”.

“No es renova 30 monedas. Els capítols de l’última temporada estan escrits. La història va ser concebuda des del principi com una trilogia”, ha declarat el cocreador i director de la sèrie a través de la xarxa social X.

Des de la seva estrena a final del 2020 a HBO Max, el realitzador basc es va referir al projecte en termes de trilogia. De fet, ja va aprofundir en diverses entrevistes sobre els seus plans i l’estructura que tindria la ficció. Ja llavors es referia a la primera temporada com “un segon acte, per això té aquest punt tràgic” en el seu relat; la segona tanda d’episodis serviria com el tercer acte i, “tergiversant” l’ordre habitual, la tercera temporada havia de ser “una tornada al principi” de la història.

La temporada 2 es va estrenar el 23 d’octubre passat, és a dir, gairebé tres anys després de la primera, que va ser un èxit també als Estats Units. En virtut de l’exposat pel malteix De la Iglesia, l’escala de la història s’havia augmentat, amb un rodatge desenvolupat en diversos països i l’entrada en escena d’una estrella internacional com Paul Giamatti. A més, deixava el final obert precisament per il·luminar la tercera temporada, plantejant l’obertura de noves dimensions.

Més enllà que l’impacte mediàtic del segon lliurament potser no hagi estat equivalent al del primer, el cert és que va comptar amb un pressupost important, que el mateix realitzador va xifrar en 28 milions d’euros per a un total de vuit episodis.

Passi el que passi amb el futur de 30 monedas, no falten projectes en l’horitzó de De la Iglesia. Té en postproducció la minisèrie 1992, protagonitzada per Paz Vega i Marian Álvarez, per a Netflix. A més, com a productor també té en marxa la sèrie Santuario i el film Anatema.