Max, en marxa

A tres anys d’haver-se sumat al nom Max, HBO deixa d’existir com a tal a partir d’avui. La plataforma pertanyent a WarnerMedia, es coneixerà des d’ara només com a Max i, segons ressalta l’empresa, serà “l’únic lloc on poder gaudir cada instant dels Jocs Olímpics de París en streaming”. A més, el mes vinent estrenarà la segona temporada de La Casa del Dragón.

La companyia va revelar el 2022 que integraria HBO Max i Discovery en un únic servei, el qual inicialment es llançaria als EUA i el Canadà, territoris on està disponible des de fa un any. Max ofereix el mateix que la plataforma que hem conegut fins ara, incloent contingut de Warner Bros., Cartoon Network i DC, a més d’esdeveniments esportius transmesos per Eurosport, i canals com Discovery i TLC.

El canvi de nom respon a una decisió estratègica per intentar ampliar la base de subscriptors i competir millor en un mercat dominat per Netflix, Amazon o Apple TV+, i en el qual apareixen senyals de saturació: hi ha serveis que no aconsegueixen continuar creixent en usuaris. Per això, moltes d’aquestes plataformes s’han apuntat a la tendència de llançar tarifes amb publicitat, introduint nous tipus de subscripcions i preus.

Precisament, amb aquest rebranding, WarnerMedia introdueix nous plans de subscripció, a més d’un complement per a les retransmissions esportives. El Pla Estàndard costa 9,99 euros al mes o 99,9 euros l’any, es pot utilitzar simultàniament en un màxim de dos dispositius i permet fins a 30 descàrregues sense connexió. D’altra banda, el Pla Premium costa 13,99 euros mensuals o 139 anuals, admet fins a quatre dispositius i el nombre de descàrregues augmenta fins al centenar. El complement esportiu té un preu addicional de cinc euros al mes.

A més, s’espera que Max posi en marxa un tercer pla amb publicitat. No se sap encara, però, quin preu tindrà, ni quines seran les característiques tècniques de la subscripció.

D’altra banda, WarnerMedia ha confirmat que els usuaris que es beneficiaven del 50% de descompte a HBO Max mantindran aquest benefici en la nova plataforma. No obstant això, hi ha algunes condicions a tenir en compte: aquells que van aprofitar l’oferta de llançament continuaran pagant només 4,99 euros al mes, però se’ls canviarà automàticament al Pla Estàndard, cosa que significa que perdran qualitat d’imatge –es queden sense 4K– i es limitaran a dues reproduccions simultànies en lloc de tres. Si volen accedir a majors privilegis hauran de passar-se al Pla Premium i pagar els 13,99 euros.