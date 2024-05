El misteri continua

La plataforma nord-americana Hulu n’acaba de presentar el primer teaser, i ha posat data d’estrena a la quarta temporada de la comèdia negra Solo asesinatos en el edificio, una de les seves ficcions més exitoses.

Concretament, els nous capítols de la sèrie protagonitzada per Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez veuran la llum el dimarts 27 d’agost en aquest mateix servei de streaming. I s’espera que aquell mateix dia arribin a altres mercats, incloent-hi Andorra, a través de Disney+, com ja va passar amb el llançament de la segona i la tercera temporades. Cal recordar que Hulu és propietat de Disney, la qual cosa reforça encara més aquesta possibilitat, malgrat que no s’hagi fet oficial.

La quarta tanda de Solo asesinatos en el edificio tindrà deu episodis, durant els quals Charles, Oliver i Mabel s’enfrontaran als impactants successos del final de la tercera temporada al voltant de Sazz Pataki (Jane Lynch), la doble d’acció i amiga de Charles. La seva investigació els portarà fins a Los Angeles, on un estudi de Hollywood prepara una pel·lícula sobre el seu pòdcast.

Posteriorment, tots tres tornaran a Nova York per ficar-se en un nou embolic: travessaran el pati del seu edifici per endinsar-se en les vides enrevessades dels residents de la Torre Oest de l’Arconia.

Al teaser es poden veure unes quantes estrelles que apareixeran en els nous capítols. Algunes, com Meryl Streep, la ja esmentada Jane Lynch, Michael Cyril Creighton i la recent guanyadora de l’Oscar Da’vine Joy Randolph reprendran els seus respectius papers. Per part seva, Eugene Levy, Eva Longoria, Zack Galifianakis, Melissa McCarthy, Molly Shannon, Kumail Nanjiani i Richard Kind seran els nous rostres d’aquesta temporada.