MÚSICA

LADIS BARÓ

Ladis Baró, artista andorrà amb un gran ventall de composicions com també versions de cançons famoses. Hora: de les 18 h a les 20 h. Roca & Ribes. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

‘TARDA DE JOCS’

Tarda de jocs de taula varis per a totes les edats a la plaça del Telecabina de Canillo, amb taller de màgia. Hora: de 16 a 19 h. Plaça del Telecabina. Canillo.

‘LA CLAU DE SANTA COLOMA’

Tercera jornada d’art romànic. Joc de pistes. Hora: 12 h. Espai Columba. Andorra la Vella.

‘TALLER D’ART EXPRESSIU’

A través del llenguatge plàstic, donem color i forma a les nostres emocions i avivem l’espurna de la infància. Hora: 17.30. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘L’ARTISTA I CANÒLICH’

Visita guiada per l’espai i les peces de l’artista Sergi Mas. Taller inspirat en les tècniques emprades per l’artista Sergi Mas en l’obra que ha dedicat a Canòlich. Taller d’il·lustració entorn l’auca de Canòlich. Taller d’exlibris entorn la flor de Canòlich. Taller de pintura ceràmica entorn l’ocell de mil colors. Tallers conduïts per l’Escola d’Art. Hora: de les 11 a les 13 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.

‘JOCS DEL MUSEÒLEG’

Us proposem què us poseu a la pell d’un museòleg per descobrir totes les històries que s’amaguen darrere d’un objecte que, a primer cop d’ull, pot semblar trivial. Hora: 11 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

“CONTEZZZ PER DORMZZZ’

Juguem amb cançons i contes de dormir i no dormir. Comptem ovelles, pixem, visitem l’habitació del costat, bevem aigua, cerquem la joguina perduda i donem la mà a qui tenim a la vora. Hora: 11 h. Biblioteca comunal universitària - Museu Fàbrica Reig. Sant Julià de Lòria.

EXPOSICIONS

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

Entrada gratuïta als museus gestionats pel Govern d’Andorra el 18 de maig amb motiu del Dia internacional dels museus. Diversos espais. Andorra la Vella.