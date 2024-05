Estrena al desembre

El juego del calamar va acotant la data d’estrena de l’esperada segona temporada. Els nous capítols de la sèrie sud-coreana arribaran a Netflix en la recta final d’any, segons ha explicat el seu protagonista, Lee Jung-jae, a Business Insider. “S’estrenaran al desembre”, ha dit l’actor durant la promoció de The Acolyte, la nova sèrie d’Star Wars, en la qual interpreta un dels papers principals.

Netflix va anunciar fa uns mesos que la ficció tornaria aquest any, mentre que el co CEO de la companyia, Ted Sarandos, va situar més recentment el seu retorn per a la segona meitat de l’any. Per tant, la informació aportada per Lee Jung-jae encaixa amb el que se sabia fins ara, si bé encara falta que la plataforma comuniqui oficialment quan estrenarà els nous episodis.

La segona temporada seguirà Gi-hun mentre “abandona els seus plans d’anar als Estats Units i comença una persecució amb una motivació molt clara”, segons va avançar Variety. Els nous capítols de la sèrie creada, dirigida, escrita i produïda per Hwang Dong-hyuk comptaran, almenys, amb dotze incorporacions ja anunciades per la companyia. A més de Lee Jung-jae, també repetiran els seus papers Lee Byung-hun, Wi Ha-junt i Gong Yoo.

Netflix va llançar fa uns mesos el primer teaser i les primeres imatges de la segona temporada. L’avanç, de menys de 20 segons, mostra el personatge de Lee Jung-jae caminant per un aeroport mentre atén una trucada. “Et penediràs de la teva decisió”, diu la veu a l’altre costat del telèfon. “Et trobaré. Costi el que costi”, respon el protagonista.

La segona entrega d’El juego del calamar és una de les grans apostes de Netflix per a aquest any. I no n’hi ha per a menys, perquè dos anys i mig després de la seva estrena (setembre 2021) la sèrie encara ocupa el primer lloc entre les més vistes de la història de la plataforma.