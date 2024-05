Renovació a mitges

Gairebé dos mesos després de la seva estrena (un període de temps inusualment llarg per anunciar una renovació), Netflix ha deixat clar que vol continuar amb El problema de los tres cuerpos, tot i que l’anunci no ha estat exactament el d’una segona temporada. La notícia arriba després que les xifres contradictòries sobre les audiències de la sèrie creada per David Benioff i D. B. Weiss fessin témer fins i tot una cancel·lació.

Al final no ha estat així: Netflix afirma que ha encarregat “episodis addicionals” per continuar la sèrie, la qual cosa fa pensar que la plataforma no vol deixar la història penjada. Però els comptes no surten per a una segona temporada completa. Lluny del somni de Benioff i Weiss que necessitaven “almenys tres, potser quatre temporades per explicar tota la història”, és molt possible que el final s’allunyi argumentalment dels dos llibres de Liu Cixin que queden per adaptar.

En altres paraules, s’ha buscat un terme mitjà per tenir contents els prestigiosos showrunners i no deixar la trama en l’aire, però tampoc hi ha un compromís en ferm per fer tota una segona temporada. Cal tenir en compte que es tracta d’una de les sèries més cares de la plataforma (vint milions de dòlars per capítol).

Els creadors, per la seva banda, han declarat que “estem encantats de poder relatar aquesta història fins a la seva èpica conclusió”, la qual cosa també fa pensar que el que anunciarà Netflix quan concreti els seus plans per a la ficció d’aquí a unes setmanes serà un tancament definitiu.

Des de l’estrena a mitjan març, El problema de los tres cuerpos no ha tingut els registres d’audiència esperats. Va arrencar amb molt bones dades, però de seguida es va veure superada per sèries com The Gentlemen, de Guy Ritchie.