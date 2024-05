Aries

La tensió entre tu i una parella propera possiblement serà el tema del dia, segons l'alineació planetària actual. Descobriràs que hi ha les friccions per la necessitat d'establir una separació millor amb tu, i tu com a part d'aquesta relació. Assegura't que no estiguis perdent parts del teu propi ésser en fusionar-te amb una altra persona. Estigues en contacte amb el teu veritable ésser.

Taure

Buscaràs més llibertat dins de la teva llar o vida familiar. Pot ser que les coses s'hagin estancat en aquesta àrea de la teva vida, i que tinguis la necessitat de fer canvis que millorin la situació present. Aneu amb compte d'algú que et promet el mateix una vegada i una altra, i que no dóna res a canvi. La configuració astral d'avui us demanarà que intenteu alguna cosa nova.

Bessons

Avui pensa sobre els teus objectius per al futur. Amb la configuració celestial que s'està esdevenint en aquest moment, tu tindràs la possibilitat de veure les coses des d'una perspectiva més realista. La teva tendència natural cap a la impaciència de vegades pot fer que busquis la sortida fàcil encara que et serveixi per adonar-te que el que vols a la vida requereix temps, planificació i perseverança.

Cranc

La teva formulació de pensaments innovadors i creatius es veurà notablement millorada. És el moment perfecte per demostrar la teva habilitat de lideratge innata. Si mai no has pres el paper de professor, considera explorar aquesta possibilitat. Probablement et convindrà compartir els teus coneixements en gairebé qualsevol àrea on t'exerceixis bé.

Lleó

Avui, la teva habilitat per planificar estarà al teu servei. Espera un augment de la teva agudesa mental que pot arribar a portar innovació a la teva feina. Pren-te un temps per reflexionar sobre qualsevol projecte que tinguis davant teu per veure si hi ha una millor manera d'abordar-ne la realització. No dubtis a planejar o passar les teves idees a paper.

Verge

A causa de les influències planetàries, ara pot ser molt més fàcil ajuntar els teus pensaments i comunicar-los als altres, particularment a les àrees relacionades amb els negocis. L'aspecte en joc està relacionat amb la perspicàcia i la innovació, juntament amb l'expansió del teu regne de possibilitats.

Balança

És possible que la teva forma habitual pràctica de pensar obri el camí a la imaginació creativa i innovadora, sota la combinació de les influències astrals en joc. Potser una millora com aquesta faci que planegis i que exploris possibilitats que mai abans has pensat. Encamina alguna d'aquestes cap als teus passatemps per veure quines noves creacions se't poden acudir.

Escorpí

Descobriràs que molta de la teva confiança en tu i la teva estabilitat interior dependrà dels altres en aquest dia. A causa de la influència de l'alineació planetària, veuràs que hi ha tensió en les teves relacions. Assegureu-vos d'actuar des d'un punt de força interior i trobeu aquesta seguretat personal en el vostre propi ésser interior.

Sagitari

Avui porta alegria a la teva vida amorosa, i sent-te lliure per deixar que la teva passió pel romanç t'entusiasmi en cada aspecte del teu ésser. Pot ser perquè apareix una oposició cap a tu d'una parella propera o un ésser estimat que buscarà més llibertat. Adona't que un compromís realment es manté mentre la comunicació segueixi oberta. La configuració celestial escalfarà l'atmosfera.

Capricorn

Les finances i els recursos compartits són temes importants del dia. Examina molt bé en què estàs gastant els teus diners i quin tipus de coses secundes cada cop que fas una compra. Assegureu-vos de fer les eleccions apropiades en termes de promocionar coses que promouen la seguretat i l'amor per a tothom. Recorda que som part d'un gran tot, i que les teves accions tenen un efecte profund al món que t'envolta.

Aquari

No tinguis timidesa davant del bizarro. De fet, el que és estrany i inusual són les coses que més et serviran en aquest moment. Pren un enfocament poc convencional i deixa que brilli el geni que hi ha en tu. No obstant això, hi ha alguna cosa perquè tinguis cura, és la manera com aquesta energia afectarà les relacions de les persones que t'envolten.

Peixos

L'endarreriment en la comunicació et farà conscient de la importància de la pràctica espiritual a la teva vida. Potser t'adones més que necessites en aquest moment una forma d'aprenentatge superior o una estada religiosa. L´alineació planetària d´aquest dia obrirà les portes a noves possibilitats en aquest aspecte de la teva vida..