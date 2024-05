Les claus del conflicte

“No tenien els guions escrits.” Això és el primer que ha dit Kevin Costner quan se li ha preguntat pel conflicte darrere de càmeres de Yellowstone, i pel qual se l’ha responsabilitzat del retard de la sèrie. Durant més d’un any, Costner, el creador, Taylor Sheridan, i els productors s’han trobat en un punt mort de les negociacions sobre el retorn de l’actor al rodatge de la segona tanda d’episodis de la cinquena temporada, que serà l’última.

Fonts anònimes de la producció han culpat Costner del retard, acusant-lo de posar traves al calendari de filmació, d’exigir la reducció dels dies de treball i, finalment, d’abandonar la producció per anar a dirigir Horizon.

L’actor i director es troba aquests dies a Canes, on ha aprofitat per donar la seva versió del que ha succeït amb Yellowstone. En una entrevista amb Deadline, Costner ha dit que la mala gestió de Paramount i de la productora 101 Studios és la culpable del caos entorn de la segona part de la cinquena temporada, que acumula retards des de principi del 2023.

Costner afirma que després de la quarta temporada va signar per tres temporades més. “Vaig fer un contracte per a les temporades cinc, sis i set. Al febrer, després d’una negociació de dos o tres mesos, van fer un altre contracte. Volien refer-ho tot i en lloc de les temporades sis i set eren 5A i 5B. I potser faríem la sis”, ha dit.

“Jo estava preparat per rodar, però els guions no estaven escrits”, ha afegit el cineasta, precisant que estava disposat a “fer el que estava obligat per contracte en la temporada 5B i alguna cosa més, però aleshores no es va poder rodar”.

Costner reconeix que la producció d’Horizon estava enmig de tot plegat, però que per a ell Yellowstone era prioritari. “Vaig encaixar Horizon en els buits. El problema era que no deixaven de modificar el calendari.”

També ha parlat sobre l’acusació que només estava disposat a rodar durant una setmana. Costner afirma que ja havia complert els dies de contracte amb Yellowstone, però que “estava disposat a treballar una setmana més per compensar els retards relacionats amb el guió”.

L’intèrpret descriu la producció de la sèrie com “caòtica”, ja que “començava i acabava amb retard cada temporada”. També ressalta que s’havia adaptat a aquesta realitat durant anys, però que al final ja no podia per les obligacions amb Horizon.

Malgrat tot, ha assegurat que “encara estic disposat a tornar a Yellowstone. Si veig els guions i estic content amb ells, estic obert a tornar, però em va molestar que sortissin a la llum històries falses”, conclou.