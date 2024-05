La nit de ‘Top Boy’

La ficció sobre narcotraficants ambientada a Londres Top Boy, emesa per Netflix, va guanyar diumenge passat a la nit el premi Bafta de la televisió britànica a la millor sèrie dramàtica, el més cobejat de la gala, així com el guardó a millor actriu de repartiment, que va ser per a Jasmine Jobson.

Els vencedors dels reconeixements més prestigiosos de la pantalla petita al Regne Unit es van donar a conèixer en una cerimònia celebrada al Royal Albert Hall de Londres. Una nit en què el premi a millor actor va anar a parar a les mans de Timothy Spall pel seu paper de Peter Farquhar a la sèrie basada en crims reals The Sixth Commandment, que partia amb sis nominacions i es va emportar també el premi a millor minisèrie dramàtica.

El guardó a millor actriu se’l va endur la gran favorita en aquesta categoria, Sarah Lancashire, per la seva elogiada interpretació de la detectiu Catherine Cawood a Happy Valley, de la BBC, que va finalitzar l’any passat amb la tercera temporada. Com a millor actor de repartiment es va alçar Matthew MacFadyen, pel seu paper a Succession, una altra de les sèries més nominades, que optava a sis categories.

Top Boy, creada i escrita per Ronan Bennett i emesa per la plataforma Netflix, va ser una de les grans triomfadores de la vetllada en guanyar el premi a millor sèrie dramàtica. La producció es va imposar a la favorita, Happy Valley, que igual que Top Boy i The Sixth Commandment es va emportar dos reconeixements. La sèrie, amb una trama sobre traficants i bandes de carrer ambientada en un barri conflictiu fictici de Londres, va emetre l’última temporada l’any passat, atraient una gran audiència. Diumenge es va imposar a The Gold, de la BBC, Happy Valley de BBC One, i la sèrie d’espionatge Slow Horses, d’Apple TV+, protagonitzada per Gary Oldman que també partia amb sis nominacions.

L’actriu Kat Sadler va recollir el premi a millor sèrie de comèdia per Such Brave Girls, sobre una família disfuncional formada per dues germanes i la seva mare soltera, que aquí es pot veure a Filmin. Finalment, la nedadora paralímpica Ellie Simmonds es va emportar el Bafta a millor documental per Finding My Secret Family, on l’esportista aprofundeix en la seva discapacitat i en la seva història d’adopció.