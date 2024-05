CONFERÈNCIES

‘AROMATERÀPIA AL LLOC DE TREBALL’

Tècniques per reduir l’estrès, malestar i crear un ambient saludable. Amb Pepa Diéguez. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘EL SEGLE XX. LA TRANSFORMACIÓ D’ANDORRA’

Conferència El segle XX. La transformació d’Andorra, a càrrec de la doctora Maria Jesús Lluelles. L’activitat s’inclou dins del cicle Les tardes del Relat, organitzat des del Relat Històric d’Andorra. Hora: 19 h. Hotel Rosaleda. Encamp.

‘L’ARTISTA FA L’ART, PERÒ QUI FA L’ARTISTA?’

La contribució de les noves professions del mercat de l’art dels segles XIX i XX a l’èxit de les avantguardes. Hora: 20 h. Taller tèxtil i de vidre. Escaldes-Engordany.

‘DESMITIFICANT LES XARXES SOCIALS’

Taula rodona per parlar de com l’addicció a les xarxes socials afecta la salut mental del jovent. I sobretot per demostrar que la lectura i l’esport poden ser desintoxicacions possibles per a aquesta addicció. Hora: 19 h. Suites Plaza hotel & wellness. Andorra la Vella.

TALLERS

TALLER DE SARDANES

Organitzat conjuntament entre l’Esbart Laurèdia i l’Agrupació Sardanista Andorrana. Hora: 20 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

EXPOSICIONS

‘INTEGRATS’

Recull de 14 fotografies de béns immobles d’interès cultural de les set parròquies de la fotògrafa Maria Medeiros Carvalho. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de maig.

‘60è ANIVERSARI DE CAVALL FORT’

Làmines que ens ensenyen el funcionament de l’editorial des de dins de la mà dels personatges mítics de Cavall Fort com OT el Bruixot, Gil Pupila i molts altres. Museu del còmic. La Massana. Fins al 25 de maig.

‘EL LLEGAT DEL TEMPS’

Exposició dibuix i pintura El llegat del temps, de Jesús Castillo Díaz Sèrie de paisatges d’Andorra. Edifici sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 30 de maig.

‘FLOREIX L’ART DE LA XARRANCA’

Exposició col·lectiva de primavera. Permet als visitants gaudir d’una variada mostra de l’art local. Els artistes participants en l’exposició són Rafa Contreras, Alicia Luño i Roser Casanoves, entre altres. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 25 de maig.

‘PINTURA DINS LA PINTURA’

El treball d’Elisenda Capdevila es caracteritza pel seu estil únic i expressiu, que denota la seva passió per la pintura, el seu enfocament experimental i la seva habilitat per a capturar l’essència dels objectes i paisatges que descriu. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 19 de juny.